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Джей Ло блиснула у відвертому вбранні від українського дизайнера (фото)

Lite » Зірки 17.11.2018 - 18:25
Джей Ло блиснула у відвертому вбранні від українського дизайнера (фото)
Фото: Дженніфер Лопес (instagram.com/jlo)

Фотографи нібито зняли Дженніфер в нижній білизні, але, як виявилося пізніше, це просто був елемент вбрання

Знаменита американська співачка і зірка Голлівуду Дженніфер Лопес, яка вразила мережу відвертим фото для глянцю, нібито нещодавно продемонструвала фотографам свою спідню білизну. Виявилося, що це ніщо інше, ніж просто елемент провокаційного тотал лука артистки, який для неї створила українська дизайнер Наташа Зьнько. Фото з відвертим вбранням Джей Ло модельєр запостила у свій Instagram.

Джей Ло блиснула у відвертому вбранні від українського дизайнера (фото)

Скріншот поста (instagram.com/natashazinko)

Зйомки кліпу разом з DJ Khaled проходили в Лос-Анджелесі (США). У якийсь момент папараці подумали, що Дженніфер випадково показала свою спідню білизну і вирішили скористатися цим, зробивши серію фотознімків. На кадрах видно, як співачка поправляє гумку від трусиків. Однак,як з'ясувалося пізніше, це було своєрідний вбрання від українського дизайнера Наталі Зінько, яка є дружиною бізнесмена з Одеси Володимира Галантерника. Зараз авторка провокаційною одягу проживає і працює в Лондоні.

 

Фото з відвертим вбранням Джей Ло (instagram.com/natashazinko)

Варто відзначити, що роботи Зінько не один раз були удостоєні уваги голлівудських селебріті і знаменитих виконавців. Ще два роки тому сукня від одеситки одягала Бейонсе, у вересні цього року лук від Зінько вигуляла британська співачка Дуа Липа, а днями образ, створений українкою, вибрала для свого нового кліпу сама Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес похвалилася перед шанувальниками своїми шикарними формами.

Також ми писали про те, що Дженніфер Лопес похвалилася фігурою в бікіні на своєму дні народженні.

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Новини України Дженніфер Лопесукраинский дизайнер
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