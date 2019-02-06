Дженніфер Лоуренс заручилася з коханим після року стосунків: фото красивої пари

Наречений актриси не зі світу кіно і є директором галереї сучасного мистецтва

Оскароносная голливудская актриса Дженнифер Лоуренс собралась под венец - 28-летняя звезда обручилась со своим возлюбленным, 34-летним галеристом Куком Марони. Сначала об этом лишь ходили слухи и предположения в прессе, однако немного позднее представитель актрисы официально подтвердил эту информацию, сообщает People.

Слухи о помолвке появились после того, как Дженнифер и Кук были замечены на романтическом свидании в одном из ресторанов в Нью-Йорке. По словам очевидцев, на пальце у знаменитости можно было заметить кольцо с крупным камнем.

"Камень был огромный. Со стороны казалось, что они что-то празднуют, и очевидцы подтверждают это. Кольцо было очень заметно. Они сидели в углу. На Дженнифер было милое черное платье в белый горошек",– сообщил прессе инсайдер.

Фото: (instagram.com/ms_jenlawrence)

Что ж, как оказалось, влюбленные действительно отмечали радостное событие, однако не хотели посвящать в это никого, кроме самых близких. Детали предстоящего торжества также держатся в тайне.

Фото: (instagram.com/dior)

Отметим, что первые слухи о романе актрисы и галериста возникли прошлым летом, а осенью пара подтвердила их, посетив вместе премьеру фильма "Фаворитка".

Фото: (instagram.com/ms_jenlawrence)

Кук Марони далек от мира Голливуда - он является директором галереи современного искусства Gladstone Gallery и ведет довольно закрытый образ жизни. Он начал стречаться с Лоуренс после нескольких пересечений на вечеринках общих друзей. Говорят, познакомила их подруга Дженнифер Лора Симпсон.

Фото: (instagram.com/setarehanews)

До встречи с Марони Лоуренс около года была в отношениях с известным режиссером Дарреном Аронофски.



Фото: (instagram.com/holacom)

Напомним, ранее Дженнифер Лоуренс рассказала, почему она боится заниматься сексом.

Мы также сообщали, что Дженнифер Лоуренс случайно раскрыла свой следующий проект.

Кстати, Джордж Клуни рассказал правду об отношениях с женой Амаль.