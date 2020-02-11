Дженніфер Еністон і Бред Пітт "таємно" зустрілися на одній з вечірок після Оскара-2020

Бред Пітт (фото: instagram.com/theacademy)

Екс-коханим все ж вдалося зустрітися в знаковий для Пітта вечір

Після церемонії SAG Awards-2020 (26-я церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США), яка відбулася 19 січня, Дженніфер Еністон і Бред Пітт стали топ-зірками американських таблоїдів. Тепла зустріч екс-подружжя за лаштунками світського заходу подарувала шанувальникам надію на їх швидке "возз'єднання". В принципі, пара дійсно возз'єдналася. Як відомо, Еністон довгий час не могла пробачити Пітту його зраду — у 2005 році під час зйомок фільму "Містер і місіс Сміт" Пітт закрутив роман з Анджеліною Джолі, після чого Еністон подала на розлучення. Тому тепла зустріч Джен і Бреда за лаштунками SAG Awards — знак їхнього примирення.

Тепла зустріч Еністон і Пітта на церемонії SAG Awards (скріншоти поста: instagram.com/yahooentertainment)

І все ж шанувальники пари чекають більше новин від акторів, щиро сподіваючись, що у акторів "не все втрачено". Фанати екс-подружжя сподівалися побачити своїх улюбленців під час премії Оскар-2020, яка пройшла з 9 на 10 лютого. Однак Еністон не потрапила в списки номінантів. Та й на червоній доріжці "Оскара" не була помічена. Зате нагадаємо, що Бред Пітт отримав заповітну статуетку за "Кращу чоловічу роль другого плану" у фільмі "Одного разу в Голлівуді".

Джен так і не з'явилася на урочистій церемонії. І все ж, як стало відомо інсайдерам американських таблоїдів, Еністон і Пітт таки зустрілися! Джен і Бред стали гостями однієї з численних вечірок з нагоди завершення церемонії Оскар-2020. Одну з таких афтепаті організував американський письменник Гай Озері.

Кортні Кокс і Дженніфер Энистон на одній з вечірок Оскара-2020 (скріншот поста: instagram.com/friends90s)

На гучній вечірці екс-пара і зустрілися. За словами очевидців, Еністон мило привітала колишнього чоловіка з заслуженою перемогою. Бред також подякував екс-коханій за привітання і увагу. Однак на цей раз обійшлося без ніжних обіймів і тримання за руки.

Як повідомляють інсайдери, Еністон і Пітт пробули на вечірці Озері недовго. Вела себе парочка стримано і скромно. Можливо, актори не хочуть у черговий раз давати привід для таких бурхливих пліток в мережі про свій відновлений "роман".

До речі, сьогодні, 11 лютого, Еністон відзначає свій день народження. Зірка серіалу "Друзі" виповнився 51 рік.

Актриса однозначно буде проводити вечірку з цього приводу. Хто знає, можливо, на ній буде також присутній і Пітт.

Тим часом в американських ЗМІ з'явилися інші чутки — нібито зірка "Друзів" має намір возз'єднатися з іншим своїм екс-бойфрендом Джоном Майєром. Сама актриса всі ці чутки ніяк не коментує і взагалі тримає в секреті своє особисте життя.