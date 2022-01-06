Джастін Тімберлейк і Джессіка Біл – ідеальна пара, яка змусить повірити в любов кого завгодно

Один з найгучніших конфліктів стався в 2019-му, коли співака запідозрили у романі з актрисою Аліші Вейнрайт. Джастін запевняв, що нічого, крім дружби, їх не пов'язувало. І звинувачував у всьому алкогольне сп'яніння. Джессіка ж була просто вражена і відмовлялася коментувати ситуацію.

Справа могла закінчитися розлученням, і Джастін, який, за словами інсайдера, більше всього на світі боявся втратити сім'ю і дружину, вжив термінових заходів. Співак зробив публічні вибачення перед дружиною і сином. А також став демонструвати свою відданість і любов Біл.

"Я націлений на те, щоб бути найкращим чоловіком і батьком, наскільки це можливо", – сказав Тімберлейк. І здається, йому це вдалося! У вересні минулого року на світ з'явився їх другий син Фінеас. І з тих пір подружжя знову нерозлучне.

Пропонуємо помилуватися спільними фото знаменитостей, які кого завгодно змусять повірити в любов.

Джастін Тімберлейк і Джессік Біл (фото: instagram.com/justintimberlake; instagram.com/jessicabiel; Getty Images)