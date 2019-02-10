Джамала виділила фаворитів нацвідбору на Євробачення 2019

Деякі номери, на думку співачки, потребують доопрацювання

Известная украинская певица Джамала, которая была судьей первого полуфинала нацотбора на Евровидение, поделилась впечатлениями от шоу, отметила своих фаворитов и указала на недостатки и преимущества номеров первой тройки - Maruv, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

По мнению певицы, эфир нацотбора был очень сбалансированный, удалось услышать музыку разных жанров. Относительно Brunettes Shoot Blondes, Джамала считает, что все поняли уникальность исполнителей, однако их шоу может быть не совсем понятным для широких масс.

"Они создали гибридный рояль, в который встроены другие музыкальные инструменты. Может сложиться впечатление, что голосовали работники филармонии... Счастлива, что и жюри, и зрители единогласно за них проголосовали. Другой вопрос, как их номер будет выглядеть на сцене Евровидения. Но я действительно выделила их в этом полуфинале", - написала Джамала.

Высказалась певица и относительно исполнительницы Maruv. По ее мнению, номер слишком откровенный и требует доработки.

"Я уже сказала @maruvofficial, что мне хочется добавить больше пения и поработать над номером. Для меня он слишком откровенен", - высказала свое мнение певица.

Но фавориткой Джамалы стала YUKO.

"Все мы выходили из зала и пели песню @yukoua. Это современная украинская песня, мне очень нравится", - написала певица.

К слову, второй полуфинал состоится уже в следующую субботу, 16 февраля.

Напомним, что Джамала очаровала сеть экстравагантным трендовым look'ом.

Ранее мы писали, что Джамала со смелым декольте рассказала про свои критерии выбора на Нацотборе.