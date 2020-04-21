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Джамала захопила "квітковим" фотосетом і назвала свої улюблені фільми

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.04.2020 - 15:34
Джамала захопила "квітковим" фотосетом і назвала свої улюблені фільми
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка на карантині полюбила "домашні" фотосесії і регулярно радує фанатів

Кожен розважається на карантині, як може - і зірки не виняток. Приміром, Джамала багато часу приділяє дворічному синочку Еміру-Рахману - днями співачка дала малюкові майстер-клас гри на барабані і захопила шанувальників його музичними талантами, ну весь в маму! Крім того, артистка, яка зараз чекає на другу дитину і знаходиться вже на пристойному терміні, любить красиво одягатися і влаштовувати яскраві домашні фотосети.

На свіжих кадрах в своєму Instagram Джамала приміряла сукню з геометричним принтом, однак акцент на фото зроблений не на артистці, а на екзотичній білій квітці. Вона знята на передньому плані, а виконавиця задумливо позує на задньому.

Співачка вирішила розповісти про своїх улюблені фільми, які вона готова знову і знову переглядати.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Сьогодні в рубриці #фильмынакарантине вже класика, перевірена часом. Картини, які я періодично переглядаю.

Вуді Аллена "Вікі Крістіна Барселона"
Вуді Аллен - це режисер на всі часи. Для мене коли начебто все нове, що хотів, подивився, а до старью не хочеться повертатися, завжди є нескінченний бек-каталог Вуді Аллена. Там завжди знайдеться відмінний фільм, до якого раніше не доходили руки. Мені дуже подобається його стиль оповіді.
Фільм "Вікі Крістіна Барселона" я вибираю за настрій, легкість і прекрасний акторський склад. Ну і завжди приємно згадати знайомство з Ребеккою Холл на різдвяній вечірці в Лондоні.

Уес Андерсон "Готель "Гранд Будапешт"
Уес Андерсон - режисер, фільми якого можна дивитися необмежену кількість разів. Його картини - це настрій, краса в кадрі і гумор.

Педро Альмодовар "Повернення"
Любителям драм рекомендую переглянути все Альмодовара. Тут ви завжди знайдете неймовірно красиві кадри і дуже красивих актрис, краса яких їх незвичайності. Я люблю Пенелопу Крус. І Альмодовар, схоже, теж її любить.

Діліться у коментарях своїми улюбленими фільмами!" - поділилася Джамала.

Користувачі мережі подякували артистці за рекомендації і не забули захопитися ефектними знімками і її красою.

  • «Повернення» неймовірний фільм. Перегляну сьогодні
  • Така гарна
  • Альмодовара обожнюю а ще Джармуша
  • Класна ідея!!! Теж так пофотаюсь
  • Гарно
  • "Диявол носить Прада", "Гуцулка Ксеня" і "Скажене весілля"
  • Вікі Крістіна Барселона переглядала не раз, фільм настрій і дякую що нагадала про мого улюбленого Альмодовара
  • Найцікавіший фільм-це спостерігати за вашим життям

Джамала захопила &quot;квітковим&quot; фотосетом і назвала свої улюблені фільмиДжамала захопила &quot;квітковим&quot; фотосетом і назвала свої улюблені фільми

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше вагітна Джамала у строкатому платті показала чималенький животик.

Стала ще красивішою: вагітна Джамала у строкатому платті показала чималенький животик Коли фотограф за тисячі кілометрів: Джамала підкорила ніжним домашнім фотосетом
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