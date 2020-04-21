Джамала захопила "квітковим" фотосетом і назвала свої улюблені фільми

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка на карантині полюбила "домашні" фотосесії і регулярно радує фанатів

Кожен розважається на карантині, як може - і зірки не виняток. Приміром, Джамала багато часу приділяє дворічному синочку Еміру-Рахману - днями співачка дала малюкові майстер-клас гри на барабані і захопила шанувальників його музичними талантами, ну весь в маму! Крім того, артистка, яка зараз чекає на другу дитину і знаходиться вже на пристойному терміні, любить красиво одягатися і влаштовувати яскраві домашні фотосети.

На свіжих кадрах в своєму Instagram Джамала приміряла сукню з геометричним принтом, однак акцент на фото зроблений не на артистці, а на екзотичній білій квітці. Вона знята на передньому плані, а виконавиця задумливо позує на задньому.

Співачка вирішила розповісти про своїх улюблені фільми, які вона готова знову і знову переглядати.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Сьогодні в рубриці #фильмынакарантине вже класика, перевірена часом. Картини, які я періодично переглядаю.

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Вуді Аллена "Вікі Крістіна Барселона"

Вуді Аллен - це режисер на всі часи. Для мене коли начебто все нове, що хотів, подивився, а до старью не хочеться повертатися, завжди є нескінченний бек-каталог Вуді Аллена. Там завжди знайдеться відмінний фільм, до якого раніше не доходили руки. Мені дуже подобається його стиль оповіді.

Фільм "Вікі Крістіна Барселона" я вибираю за настрій, легкість і прекрасний акторський склад. Ну і завжди приємно згадати знайомство з Ребеккою Холл на різдвяній вечірці в Лондоні.

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Уес Андерсон "Готель "Гранд Будапешт"

Уес Андерсон - режисер, фільми якого можна дивитися необмежену кількість разів. Його картини - це настрій, краса в кадрі і гумор.

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Педро Альмодовар "Повернення"

Любителям драм рекомендую переглянути все Альмодовара. Тут ви завжди знайдете неймовірно красиві кадри і дуже красивих актрис, краса яких їх незвичайності. Я люблю Пенелопу Крус. І Альмодовар, схоже, теж її любить.

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Діліться у коментарях своїми улюбленими фільмами!" - поділилася Джамала.

Користувачі мережі подякували артистці за рекомендації і не забули захопитися ефектними знімками і її красою.

«Повернення» неймовірний фільм. Перегляну сьогодні

Така гарна

Альмодовара обожнюю а ще Джармуша

Класна ідея!!! Теж так пофотаюсь

Гарно

"Диявол носить Прада", "Гуцулка Ксеня" і "Скажене весілля"

Вікі Крістіна Барселона переглядала не раз, фільм настрій і дякую що нагадала про мого улюбленого Альмодовара

Найцікавіший фільм-це спостерігати за вашим життям

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше вагітна Джамала у строкатому платті показала чималенький животик.