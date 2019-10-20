ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.10.2019 - 17:26
Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі
Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка поділилася ефектними чорно-білими кадрами

Восени багато хто поспішає зробити ефектні знімки на тлі барвистих пейзажів - не змогла втриматися і Джамала, яка нещодавно показала свій ідеальний осінній образ в трендовому пальто цегляного відтінку і поміркувала про плюси і мінуси цієї пори року. А новими кадрами в своєму Instagram вона викликала справжню хвилю розчулення у шанувальників - адже на цей раз артистка влаштувала атмосферну зйомку в осінньому лісі разом з коханими чоловіками - чоловіком і синочком.

Чарівні чорно--білі знімки так і дихають любов'ю і щастям. Джамала і Бекір позували з маленьким Еміром-Рахманом на руках, при цьому на одному з фото тато ніжно цілує малюка.

Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісіДжамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

Також подружжя зробили зворушливий кадр тільки удвох, на якому вони відображені в обнімку.

Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

"Після концертів я привожу додому не тільки море емоцій та вражень, а ще й м’які іграшки для Емірчика, цукерки та навіть сир Дякую вам за все тепло та увагу від всіх моїх домашніх", - прокоментувала артистка.

Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі

Фото: Джамала з сім'єю (instagram.com/jamalajaaa)

Розчулені підписники не змогли утриматися від зворушених коментарів на адресу чудової сім'ї.

  • Які ви щасливі! Продовжуйте радіти життю і любити своїх близьких! Спасибі вам за вашу творчість, Джамала
  • Улюблені. Які ж ви класні
  • Милі
  • Сім'я, ось для чого життя дана
  • Чудові.
  • які ви гарні милі!!!))) Ви надихаєте)
  • Крилатий сімейство
  • Джа, яка у Вас чудова сім'я)))
  • Эмирчик так на тебе схожий
  • ви Такі класні Емір так на вас схожий стає з віком. Машаллах
  • Красуня
  • Які ж ви прекрасні, без слів, одні сльози

Джамала розчулила ніжними фото з чоловіком і сином в осінньому лісі

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала підкорила ніжним фото з підрослим синочком. Співачка показала, як вони з малюком проводять вихідний

Раніше Джамала зворушила запальним спільним "концертом" з сином Еміром-Рахманом.

Дякую за щирість! Джамала на святковому концерті вразила відвертим вбранням (фото) Милі і щасливі: Джамала підкорила ніжним фото з підрослим синочком
Новини України Джамаласын
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся