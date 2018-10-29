Джамала зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)

Джамала з чоловіком (фото: instagram.com/s_bekir)

Джамала назвала улюбленого "найкращим на Землі"

Супург Джамали — Сеїт-Бекір Сулейманов — відзначає день народження 29 жовтня. Про Сеїт-Бекіра відомо не так вже й багато інформації. Проте раніше в ЗМІ відзначалося, що Сулейманов молодше 35-річної Джамали на 8 років. Відповідно, чоловікові співачки виповнилося 27 років.

На своїй instagram-сторінці Джамала дуже зворушливо привітала коханого зі святом. Співачка зізналася чоловікові в коханні, а також зазначила, що він у неї "кращий на Землі".

"Ми будемо Бога молити життя щасливо прожити! Люблю! Happy birthday my love #найкращийназемлі", — вітає чоловіка Джамала, супроводивши привітання милим тегом.

Своє побажання Джамала супроводила спільною фотографією.

Джамала з чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зазначимо, що весілля Джамали і Бекіра відбулося 26 квітня 2017 року. Вже 27 березня 2018 року у співачки народився син — Емір-Рахман Сеїт-Бекір огли Сулейманов.

Відео: РБК-Україна

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Підписники співачки також поспішили залишити свої привітання.

"Вітаю! Міцного здоров'я, вічної любові та успіхів у всьому!" — пише valyerkus.

"Джа, нехай ваш дім обминають всі негаразди, бережіть один одного!", — бажає tatyanacherepova.

"Зі святому, Бекіре! Будьте завжди підтримкою один одного!" — зазначає zov86.

"З святом! Багато сил, здоров'я та любові", — пише korolkovagyria.

"Зі святому! Щастя, здоров'я, любові, миру, злагоди і мрій, які обов'язково будуть збуватися!" — бажає btwgirl_elizabeth_06.

Джамала з чоловіком і сином (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала взяла участь у проекті "Щирі. свята" і знялася для календаря 2019 року в українському народному костюмі.

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