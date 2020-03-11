Джамала, Тарас Тополя та інші зірки зізнались, скільки грошей витрачають на місяць

Подружжя Alyosha і Тарас Тополя виховують двох дітей, і саме з ними, говорить соліст групи «Антитіла», пов'язана велика стаття витрат в родині.

«Наприклад, це похід у суботу в шопінг-мол. Ти просто дістаєш карточку і пікаєш, пікаєш. Потім тобі приходить мінус N десятки тисяч гривень», – говорить Тарас Тополя в інтерв’ю «Зірковому шляху» та додає, що марнотратом себе не вважає, а до всіх покупок ставиться виважено. І якщо й витрачає кругленьку суму на дітей, то лише для їхньої користі. А одним із найбільших останніх капіталовкладень родини стала домашня бібліотека, для якої частину дитячих книг придбали, а частину перевезли з бібліотеки матері співака. Загалом, на місяць родина Тополі витрачає десь 2 тисячі доларів.

Три тисячі доларів – стільки у середньому потрібно родині Джамали на місяць. При цьому навіть ці витрати подружжя ділить на двох. На себе співачка витрачає небагато – в одних босоніжках може проходити 5 років.

«Я не купую дуже часто взуття. Бо якщо маю достатньо, то не буду купувати такі ж самі, – каже Джамала. – Чоловік відповідає за повний холодильник. Якісь дитячі речі купую я, але не дуже часто».

Маша Єфросініна економить на вечірніх сукнях, бо її статус дозволяє приймати їх у подарунок. Натомість розкошелюється на досить банальні речі – оплату рахунків та навчання дітей. Скільки це виходить на місяць, Єфросініна замовчує, мовляв, все можна подивитися у деклараціях. Чоловік телеведучої Тимур Хромаєв дійсно справно заповнює щорічні декларації, з яких видно, що у подружжя задекларовані квартири, земельні ділянки, картини, автомобілі та ювелірні вироби.

Витрати на їжу та одяг – основні в бюджеті дизайнера Жана Гріцфельдта. Зараз на місяць він витрачає близько 3-х тисяч доларів. Своє марнотратство Жан списує на… ретроградний Меркурій.

«Взимку ти більше купляєш собі морозива, заїдаєш цей ретроградний Меркурій. Коли трошки депресія, коли треба себе побалувати якоюсь новою одежинкою від Жан Гріцфельдт. Це трошки більші розходи. Але, якщо сісти на дієту, то можна і за тисячу вкластися», – розповів дизайнер в ефірі каналу «Україна».

Співачка Гайтана відверто заявляє: вона – марнотратка. Їжа, товари для дому – ось найперше, куди пускається сімейний бюджет.

«Я така транжира, завжди тринькаю гроші. Щось купую в інтернеті, завжди щось мені потрібно. Я не можу сказати, що купую собі діаманти чи хутро якесь. Ні, це звичайні речі, – переконує співачка, щоправда, її чоловік постійно запитує, куди поділися гроші, тож аби не бути голослівною, Гайтана придумала завести спеціальний список, куди записує усі свої витрати. – Мені здається, усі жінки повинні вести такий детальний список, щоб показати чоловіку, куди йдуть гроші. Бо вони навіть не розуміють, куди гроші можуть йти, але вони мають їжу, туалетний папір, ці всі речі, які дуже важливі».

У тандемі Катерини Кухар та Олександра Стоянова саме чоловік відповідає за сімейний бюджет. Усі цифри витрат Стоянов тримає в голові.

«Якщо чесно, я навіть на деякі проєкти не роблю бізнес-плани, просто в мозку прораховую і розумію, що він збитковий, нульовий або прибутковий. І так я працюю, ніяких чітких прорахунків. Та я до цього вже йду», – зізнався Олександр Стоянов у «Зірковому шляху».

Звести наприкінці місяця дебет із кредитом для Сніжани Єгорової – не велика робота. Бо кожен з 30-ти днів вона ретельно фіксує у своїй «амбарній книзі».

«Скільки я заробляю, скільки витрачаю, куди саме. Я кожного місяця підводжу баланс. Якщо б такого не було, то, напевно, я б уже давно збанкрутіла», – запевняє Сніжана Єгорова. Вкладає гроші вона зараз не в будинки чи автівки, а в подорожі. Жінка досі згадує незабутню мандрівку до Америки, коли відвідувала свою доньку.

Ведучий програми «Ранок з Україною» Анатолій Анатоліч теж свого часу обрав подорож замість нового авто.

«Подорожувати з дітьми, ще й за океан – це дорого. Але головне, що я завжди намагаюсь донести – не рахувати ці затрати, як щось зайве, поза вашим бюджетом, а навпаки вважати це інвестицією в майбутнє ваших дітей, в їхню освіту, виховання. Тому це важливі витрати», – прокоментував Анатолій Анатоліч в інтерв’ю каналу «Україна».