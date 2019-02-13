Джамала з сестрою і мамою повеселила мережу порівнянням із сімейством Кардашян (фото)

На фото жінки позують в стильних чорних убраннях

Джамала продолжает баловать поклонников очень трогательными и душевными семейными фото. Напомним, что 12 февраля мама звездной исполнительницы – Галина Михайловна – отметила день рождения. В связи с чем певица организовала настоящий "день семьи", поделившись фото с самым близким ей человеком.

"День семьи" Джа решила продолжить еще одним снимком с праздника. Так, на своей instagram-страничке украинская исполнительница опубликовала нежный снимок, на котором позируют сама Джамала, ее мама и старшая сестра Эвелина, которая при этом держит на руках маленького племянника — Эмир-Рахмана.

"Без комментариев", — лаконично подписала снимок певица. При этом в своем сториз Джамала с юмором отметила: "Кардашян отдыхают", имея в виду всемирно известное семью, получившую популярность благодаря участию в реалити-шоу.

Джамала с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы пришли в восторг от опубликованных фото.

"Красотки! Самое главное — состояние души", — отмечает povissshop.

"Какие мы уже взрослые)" — умиляется lev_zubenko.

"Как вы похожи", — подчеркивает lensca.

"Что маме еще надо?) Счастливые девочки-дочки рядом и шустрые внучата. Счастья вашей мамочке", — желает natali_mamma.

"Как мимишно! Счастья Вам", — поддерживает svetlana_lov_dar.

"С днем варенья мамы! Очарование!" — пишет urazik3.

Напомним, ранее Джамала поделилась забавной фотосессией со старшей сестрой, признавшись ей в любви.

Также отметим, что Джамала выделила фаворитов Нацотбора на Евровидение 2019 (по итогам первого полуфинала, который состоялся 9 февраля).