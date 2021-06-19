Джамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого сина
19 червня в родині української співачки Джамали свято - її молодший син Селім-Гірай святкує перший день народження.
На честь важливої дати артистка поділилася в Instagram зворушливими кадрами з сімейного архіву.
На фото можна побачити як маленького іменинника, так і його трирічного старшого брата Еміра-Рахмана і саму виконавицю з чоловіком Бекіром.
Особливо милими вийшли кадри, на яких старший братик обіймає молодшого.
"Я не знаю, як ми без тебе жили
Будь завжди
Хайырлы яшлар олсун!!
Любимо", - підписала фото Джамала.
Джамала розчулила мережу ніжними сімейними кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Підписники викупали співачку в привітаннях і теплих словах в коментарях. Багато відзначили, що Емір і Селім дуже схожі один на одного.
- Так схожі, як близнюки
- Класнючі!!!
- Вітаю вашу батьківщину з святом
- Щастя всій родині! Ви прекрасні
- Красунчики
- Чудова сім'я!
- Які ж ви чудови! Будьте завжди один у одного!
- Незрівнянна серія фото. Як малюки схожі на Вас
- Чудовий синок!!! Хороша сім'я!!! Що ще для щастя потрібно! Щасливі разом!
- Нехай росте щасливим хлопчиком! Величезного щастя і благополуччя вашій родині!
- З іменинником! Нехай росте здоровим, щасливим хлопчиком і завжди радує батьків!
- Яка ж славна сімейка!!! Будьте здорові і щасливі!!!!
- Два маленьких Джамальчика
- Який же він гарненький хлопчик
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