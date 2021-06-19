Джамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого сина

19 червня в родині української співачки Джамали свято - її молодший син Селім-Гірай святкує перший день народження.

На честь важливої дати артистка поділилася в Instagram зворушливими кадрами з сімейного архіву.

На фото можна побачити як маленького іменинника, так і його трирічного старшого брата Еміра-Рахмана і саму виконавицю з чоловіком Бекіром.

Особливо милими вийшли кадри, на яких старший братик обіймає молодшого.

"Я не знаю, як ми без тебе жили

Будь завжди

Хайырлы яшлар олсун!!

Любимо", - підписала фото Джамала.

Джамала розчулила мережу ніжними сімейними кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники викупали співачку в привітаннях і теплих словах в коментарях. Багато відзначили, що Емір і Селім дуже схожі один на одного.