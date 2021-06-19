ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Джамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого сина

Новость на русском →
Субота 19 червня 2021 17:42
Джамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого сина Джамала з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

19 червня в родині української співачки Джамали свято - її молодший син Селім-Гірай святкує перший день народження.

На честь важливої дати артистка поділилася в Instagram зворушливими кадрами з сімейного архіву.

На фото можна побачити як маленького іменинника, так і його трирічного старшого брата Еміра-Рахмана і саму виконавицю з чоловіком Бекіром.

Особливо милими вийшли кадри, на яких старший братик обіймає молодшого.

Джамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого синаДжамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого синаДжамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого сина

"Я не знаю, як ми без тебе жили
Будь завжди
Хайырлы яшлар олсун!!
Любимо", - підписала фото Джамала.

Джамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого синаДжамала зворушила сімейними кадрами в день народження молодшого сина

Джамала розчулила мережу ніжними сімейними кадрами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники викупали співачку в привітаннях і теплих словах в коментарях. Багато відзначили, що Емір і Селім дуже схожі один на одного.

  • Так схожі, як близнюки
  • Класнючі!!!
  • Вітаю вашу батьківщину з святом
  • Щастя всій родині! Ви прекрасні
  • Красунчики
  • Чудова сім'я!
  • Які ж ви чудови! Будьте завжди один у одного!
  • Незрівнянна серія фото. Як малюки схожі на Вас
  • Чудовий синок!!! Хороша сім'я!!! Що ще для щастя потрібно! Щасливі разом!
  • Нехай росте щасливим хлопчиком! Величезного щастя і благополуччя вашій родині!
  • З іменинником! Нехай росте здоровим, щасливим хлопчиком і завжди радує батьків!
  • Яка ж славна сімейка!!! Будьте здорові і щасливі!!!!
  • Два маленьких Джамальчика
  • Який же він гарненький хлопчик

Раніше ми писали, що схудла Джамала вразила сміливим фотосетом топлес.

Читайте LITE в Google News
певец Джамала сын
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
День батька в Україні в 2021 році: що потрібно знати про це свято
День батька в Україні в 2021 році: що потрібно знати про це свято