Джамала розповіла, як їй вдається поєднувати кар'єру і материнство

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка розкрила основні правила, які допомагають їй встигати все

Джамала - українська співачка, якій вдається прекрасно поєднувати успішну творчу кар'єру і материнство, адже вона виховує маленького синочка Еміра-Рахмана. Зараз малюкові всього 1,4 роки і він вимагає від мами багато уваги. На своїй сторінці в Instagram артистка зізналася, що її часто запитують, як же їй це вдається.

Джамала вирішила розкрити основні правила, які допомагають їй - проте відразу зазначила, що все індивідуально, до того ж, у неї є багато помічників. Також знаменитість опублікувала зворушливе фото з синочком, на якому вона вчить його грати на барабанах.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

"Ви часто запитуєте, як можна поєднувати активне творче життя і материнство? Одразу забігаючи наперед скажу, що це не тільки складно, але й просто неможливо все ідеально встигати. Тому, ні в якому разі не берусь вам нічого радити й не кажу, що це панацея для кожного. Я просто ділюся своїми методами. Хоча і не можу назвати себе супер досвідченою мамою, бо мої поради виходять тільки з моєї родини і підходять для хлопчика, якому 1,4 роки. Отож::

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Розклад. Графік. Режим;

Те, що я намагалася правильно налаштувати із самого початку, ще з народження Емірчика, аби і в нього був зрозумілий розклад, і я б мала години для себе. Наприклад, точно знаю, що з 7:30 – 8:00 сніданок, потім прогулянка, далі ігри, з 12:00 до 15:00 сон, після цього у нього my gym, а зараз він має поїсти і нарешті о 21:00 – сон. Тобто, це якісь абсолютно базові моменти, котрі підпорядковуються простим розкладом. Повірте, це дуже зручно! Навіть іноді буває так, що Емірка сам, без запрошення, йде до своєї кімнати та готується спати.

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Сімейні ритуали;

Досить значуща частина. Наприклад, ми завжди намагаємося снідати разом і для мене важливо бути вдома, коли він засинає. Але якщо в цей час концерт, то няня чи бабуся обов'язково ставлять молитву і колискову, яку я записала. Це такий ритуал, який намагаюся ніколи не порушувати.

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Безлімітна любов від усіх і звідусіль;

Безумовно, увага дитині потрібна 24/7. Тим паче зараз настав той період, коли він постійно падає, завжди на його шляху є якісь перешкоди й гострі кути. Тому потрібно аби поруч постійно були очі, а ще краще — очі людини, якій ти довіряєш. Хоча, звісно, тобі й самій хочеться слідкувати за кожним кроком дитини. З усім тим, для мене важливо аби Емір соціалізувався. Саме тому, він ходить на заняття спортом з іншими дітками. Та й до мене часто приходить вся моя команда, бабусі з дідусями є няня. Він влаштований в мій світ де є дуже багато людей. Тому, коли бачу, що вони відносяться до нього щиро, я не обмежую цей потік любові та уваги. Це ж справжнє щастя, коли твою дитину люблять. Іноді ревнощі та владність матусь заважають їм спокійно займатися своєю справою.

Звичайно, не знаю, як буде все складатися далі. Адже я так само вчуся і спостерігаю, але, на даний момент, дотримання цих 3 правил допомагають мені поєднувати кар’єру і материнство. А також близькі, які завжди готові підтримати в якихось буденних справах. Наприклад, потримати його, щоб зібратись на виступ чи ефір.

Фото: Джамала з сином (instagram.com/jamalajaaa)

Важливо довіряти своєму оточенню, тому що вони теж твої помічники. Ти не можеш залишитися один на один з цілим світом, як там було у Бумбокс:

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"Люди мі тільки тоді.

Як дуже сильно любимо.

Тільки тоді, коли любимо ми.

Можемо зватись людьми"

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І це правда. Здається, що ось-ось з'явиться дитина і відразу настане кінець всьому. Починаєш думати, як все встигнути. В голові відбувається справжній гвалт і здається, що ти залишаєшся сама з усім цим. Але насправді, за допомогою рідних, ми все зможемо! Слава Богу, у нас є бабусі і дідусі, та ще й в подвійному екземплярі! Тому, точно знаю, що у моєї дитини не буде дефіциту любові і уваги, а я буду завжди поруч!" - докладно поділилася Джамала.

Підписникиподякували співачці за таку докладну розповідь і відзначили, що вона просто чудова мама.

Мені здається що - Ви чудова мама! Нехай у вашого хлопчика все буде добре!

Шалено миле фото!

Які милі. Люблю вас

Яка ви добра людина і мама, дуже добре що ви вірите в Бога, стараєтесь підтримувати традиції і обряди, це дуже важливо

Красуня матуся, пишаємось тобою Джа

Ви така гарна мама, i старанно все плануете, тому що, дякувати вашій мамі,вона виховала гарну доньку

Слів немає. Браво! Захоплююся

Тільки захоплення і повагу! а малюк прекрасний

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала захопила фігурою на рідкісних фото в купальнику.

Раніше Джамала умилила кумедними відео з сином на відпочинку. Серія роликів була зроблена на пляжі, де відпочиває співачка. У кадрі також бачимо її чоловіка – Сеіт-Бекіра. Емір-Рахман у ролику забавно танцює під пісні української реп-виконавиці Alyona Alyona.