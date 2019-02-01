Джамала презентувала пісню про сильних жінок, написану номінантом на Греммі

Видео: Jamala - Solo (youtube.cоm/Jamala)

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2016 Джамала, которая умилила трогательной историей из детства, порадовала поклонников своего творчества новой песней. Артистка презентовала сингл Solo на английском языке. Lyric-видео было опубликовано на Youtube-канале исполнительницы.

Отметим ,что эта песня была написана тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

В частности, его песни исполняют такие знаменитые артисты, как Майли Сайрус и Келли Кларксон, а трек Breakthrough, написанный им для музыкальной драмы "Лимонадный рот" 2011-го года, возглавил Billboard Soundtrack Chart.

“Работать над этой песней было невероятно интересно. Я не перестаю радоваться тому, как новые технологии сегодня позволяют писать музыку с человеком, который находится на другом конце Земли! Это был очень интересный опыт. Думаю, новая песня понравится моим поклонникам и в Украине, и в других странах”, - прокомментировала Джамала.

Брайан Тодд же отметил, что написал эту композицию специально для украинской артистки.

“Когда мы познакомились, я был под впечатлением от достижений Джамалы, было очевидно, что она целеустремленный и трудолюбивый артист. А тембр ее голоса потрясающе богатый и очень узнаваемый. Я подумал, что мы могли бы стать отличной командой для того, чтобы добиться новых успехов на международной сцене. Песню Solo мы писали специально для Джамалы. Она о том, что можно быть сильной даже если ты одна, сама по себе. Это гимн сильных женщин”, - поделился продюсер.

Фото: (пресс-служба)

Напоминаем, в конце октября состоялась премьера видеоклипа Джамалы на композицию The Great Pretender. На данный момент видео набрало более 1,2 млн. просмотров. Также в октябре Джамала выпустила свой пятый студийный альбом “Крила”, в который вошли десять песен.

Поклонники остались в восторге от нового трека и предложили Джамале вновь попытать свои силы на Евровидении, ведь она лучше всех.

"Это невероятная песня - генеальная! Исполнение ВОЛШЕБНОЕ - только Джа так может!!! Очень надеюсь, что клип будет пропитан танцами - разные стили...﻿";

"Отменяем нацотбор и посылаем Джамалу в Тель Авив﻿";

"Зачем нам отбор, когда есть Джамала с такой песней? Это невероятно!﻿";

"Это нереально!!! С такой песней только и просыпаться";

"Це неперевершено - ти зробила мій день яскравим!!!﻿";

2I’m in love. Ещё не успел полностью проснуться и включил ее. Так затягивает, когда это первые звуки которые слышишь в новый день А ещё звучит очень по-британски...﻿", - пишут фаны в комментариях.

Скриншот комментариев (youtube.cоm/Jamala)

Напомним, что Джамала с супругом недавно провела отпуск на Маврикиии постоянно очаровывала поклонников стильными образами.

Кстати, Джамала показала, как изменилась за 10 лет.

Интересные факты о Джамале (видео: РБК-Украина)