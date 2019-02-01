Джамала презентувала пісню про сильних жінок, написану номінантом на Греммі

Відео: Jamala - Solo (youtube.сом/Jamala)

Відома українська співачка, переможниця Євробачення 2016 Джамала, яка замилувала зворушливою історією з дитинства, порадувала шанувальників своєї творчості новою піснею. Артистка презентувала сингл Solo англійською мовою. Lyric-відео було опубліковано на Youtube-каналі виконавиці.

Зазначимо ,що ця пісня була написана трьома американськими сонграйтерами, на чолі з саундпродюсером і композитором Брайаном Тоддом, чиї роботи неодноразово отримували мультиплатиновий статус, входили в Top 5 хіт-парадів США і Великобританії і номінувалися на Греммі.

Зокрема, його пісні виконують такі відомі артисти, як Майлі Сайрус і Келлі Кларксон, а трек Breakthrough, написаний ним для музичної драми "Лимонадний рот" 2011-го року, очолив Billboard Soundtrack Chart.

“Працювати над цією піснею було неймовірно цікаво. Я не перестаю радіти з того, як нові технології сьогодні дозволяють писати музику з людиною, яка знаходиться на іншому кінці Землі! Це був дуже цікавий досвід. Думаю, нова пісня сподобається моїм шанувальникам і в Україні, і в інших країнах", - прокоментувала Джамала.

Брайан Тодд же зазначив, що написав цю композицію спеціально для української артистки.

“Коли ми познайомилися, я був під враженням від досягнень Джамали, було очевидно, що вона цілеспрямований і працьовитий артист. А тембр її голосу приголомшливо багатий і дуже впізнаваний. Я подумав, що ми могли б стати чудовою командою для того, щоб домогтися нових успіхів на міжнародній сцені. Пісню Solo ми писали спеціально для Джамали. Вона про те, що можна бути сильною навіть якщо ти одна, сама по собі. Це гімн сильних жінок", - поділився продюсер.

Фото: (прес-служба)

Нагадаємо, в кінці жовтня відбулася прем'єра відеокліпу Джамали на пісню The Great Pretender. На даний момент відео набрало більше 1,2 млн. переглядів. Також у жовтні Джамала випустила свій п'ятий студійний альбом "Крила", в який увійшли десять пісень.

Шанувальники залишилися в захваті від нового треку і запропонували Джамалі знову спробувати свої сили на Євробаченні, адже вона краще за всіх.

"Це неймовірна пісня - генеальная! Виконання ЧАРІВНЕ - тільки Джа так може!!! Дуже сподіваюся, що кліп буде просочений танцями - різні стилі...";

"Скасовуємо нацвідбір і посилаємо Джамалу в Тель Авів";

"Навіщо нам відбір, коли є Джамала з такою піснею? Це неймовірно!";

"Це нереально!!! З такою піснею тільки й прокидатися";

"Це неперевершено - ти зробила мій день яскравим!!!";

2I'm in love. Ще не встиг повністю прокинутися і включив її. Так затягує, коли це перші звуки які чуєш в новий день А ще звучить дуже по-британськи...", - пишуть фани в коментарях.

Скріншот коментарів (youtube.сом/Jamala)

Нагадаємо, що Джамала з чоловіком нещодавно провела відпустку на Маврикіїі постійно зачаровувала шанувальників стильними образами.

До речі, Джамала показала, як змінилася за 10 років.

Цікаві факти про Джамалу (відео: РБК-Україна)