Джамала привітала українців зі святами відомої різдвяною піснею

Відео: Jamala & Enjoy! Records - All I Want For Christmas Is You (youtube.com/Jamala)

Знаменита українська співачка Джамала, яка поділилася новорічним спогадом, незвичайним чином привітала українців з Новим роком і Різдвом. Артистка в оточенні своєї команди переспівала знаменитий святковий хіт Мераї Кері All I Want For Christmas Is You. Ролик був опублікований на офіційному YouTube-акаунті Джамали.

"Спасибі всім, хто був з нами в цьому році, підтримував і допомагав звучати нашій музиці, створював неймовірні відео, концерти, статті, спецпроекти. Ви - команда мрії", – написала співачка.

Фото: Джамала з командою (instagram.com/jamalajaaa)

Шматочок ролика виконавиця також опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я вітаю всіх з Новим роком та Різдвом! Спасибі, що були поруч цей рік", - зазначила вона.

Кадр з відео (youtube.com/Jamala)

В коментарях шанувальники дякують Джамалу за такий сюрприз і також вітають її зі святами.

"Це дуже атмосферно. Надає новорічний настрій";

"Ваууууу!!! Ві-супер!!!!!! Натхнення,творчих здобутків та головне світу Вашій родині";

"Дякую, що ви були з нами цей рік!";

"А я вас вітаю. Таке тепле і дуже круте вигляді. Спасибі вам за цей рік! Він був дуже насиченим, і я його ніколи не забуду. Найкращі!!!";

"Це дуже круто", - пишуть підписники співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зізналася, що більше любить дарувати подарунки, ніж отримувати. Також співачка заінтригувала своїх підписників, пообіцявши деяким щасливчикам також піднести сюрпризи. Правда, Джамала поки що не придумала, що саме це буде.

Зазначимо, що Джамала зворушила мережа ніжним фото з синочком Еміром-Рахманом, який народився у березні 2018 року.

Джамала: біографія відео: РБК-Україна)