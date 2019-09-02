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Джамала підкорила стильним streetstyle образом на прогулянці по Лондону

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.09.2019 - 12:44
Джамала підкорила стильним streetstyle образом на прогулянці по Лондону
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники засипали співачку захопленими коментарями

Джамала досить часто подорожує як по роботі, так і просто щоб відпочити, і кожен раз захоплює шанувальників вибором нарядів для поїздок. Так, співачка, яка нещодавно показала, як насолоджувалася останнім ранком літа, вирушила в Лондон. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася атмосферними фотографіями з прогулянки по британській столиці.

Для вивчення міста Джамала вибрала стильний і зручний streestyle образ - брючний комбінезон болотного кольору, кросівки і чорну куртку, а також модну сумку через плече.

Джамала підкорила стильним streetstyle образом на прогулянці по Лондону

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Завершують ефектний лук розпущене волосся і мінімум макіяжу на обличчі.

Джамала підкорила стильним streetstyle образом на прогулянці по Лондону

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Back to school...або мої пригоди в Лондоні", - прокоментувала артистка.

Джамала підкорила стильним streetstyle образом на прогулянці по Лондону

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Підписникам дуже сподобався повсякденний, але при цьому трендовий образ виконавиці, і вони поспішили залишити свої захоплені відгуки.

  • Красуня
  • Стильно та яскрава як завжди
  • Неймовірно
  • Дуже гарна
  • Дуже стильно
  • Моднючая!
  • Неочікувано! Краса і стиляга, як завжди!
  • тобі йде Лондон)
  • Шикарна

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком Еміром-Рахманом. Артистка позувала в малюком на кухні і зазначила, що через кілька років він вже піде в школу.

Раніше Джамала похвалилася трендовим подарунком від чоловіка Бекіра Сулейманова на своє 36-річчя.

"Весь світ для тебе"! Джамала зворушила мережу душевним фото з синочком Така сонячна: яскрава Джамала насолодилася останнім літнім ранком
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