Джамала назвала топ-3 фільми для зимового вечора

Зірка поділилася, які фільми справили на неї враження
Популярна українська співачка Джамала зізналася шанувальникам в Instagram, що є справжнім кіноманом. Вона розповіла, що в кінці дня любить в компанії чоловіка дивитися новинки кінематографа, особливо в зимові вечори.
"Близькі знають, що я справжній кіноман і сериаломан! Мій ідеальний вечір після важкого дня - разом з чоловіком подивитися фільм або кілька серій улюбленого серіалу, а потім обговорити і поділитись враженнями", - поділилася Джамала.
Також зірка назвала список кращих фільмів, які її вразили за останні кілька місяців:
«Ірландець» Мартіна Скорсезе
«Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно
«Джокер» Тодда Філліпса
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"Я подивилася ці фільми з різницею в кілька днів і довго була під враженням. Такі актори, як Аль Пачіно, Роберт де Ніро, Бред Пітт, Леонардо ді Капріо, Хоакін Фенікс - справжні майстри своєї справи. Не знаю, чи з'являться колись настільки ж талановиті актори, як ця плеяда. Ще зловила себе на думці, що Тарантіно може зняти цікаво навіть нединамічний фільм", - додала Джамала.
Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, раніше Джамала умилила сімейної фотосесією з чоловіком і сином у лавандовом поле.