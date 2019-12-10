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Джамала назвала топ-3 фільми для зимового вечора

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 15:31
Джамала назвала топ-3 фільми для зимового вечора
Джамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Зірка поділилася, які фільми справили на неї враження

Популярна українська співачка Джамала зізналася шанувальникам в Instagram, що є справжнім кіноманом. Вона розповіла, що в кінці дня любить в компанії чоловіка дивитися новинки кінематографа, особливо в зимові вечори.

"Близькі знають, що я справжній кіноман і сериаломан! Мій ідеальний вечір після важкого дня - разом з чоловіком подивитися фільм або кілька серій улюбленого серіалу, а потім обговорити і поділитись враженнями", - поділилася Джамала.

Також зірка назвала список кращих фільмів, які її вразили за останні кілька місяців:

«Ірландець» Мартіна Скорсезе

«Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно

«Джокер» Тодда Філліпса

"Я подивилася ці фільми з різницею в кілька днів і довго була під враженням. Такі актори, як Аль Пачіно, Роберт де Ніро, Бред Пітт, Леонардо ді Капріо, Хоакін Фенікс - справжні майстри своєї справи. Не знаю, чи з'являться колись настільки ж талановиті актори, як ця плеяда. Ще зловила себе на думці, що Тарантіно може зняти цікаво навіть нединамічний фільм", - додала Джамала.

Джамала назвала топ-3 фільми для зимового вечораДжамала (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала умилила сімейної фотосесією з чоловіком і сином у лавандовом поле.

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