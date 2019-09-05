Ти тільки дихай! Бумбокс представили нову пісню "ДШ"

П’ятого вересня Бумбокс випускає пісню “ДШ". Це четвертий сингл з подвійного альбому гурту "Таємний код: Рубікон". Раніше виходили дуетні пісні "Тримай мене" з The Gitas, "Безодня" з Тіною Кароль та "Твiй на 100%”. Перша частина альбому "Таємний код" у вигляді електронного релізу буде доступна 12 вересня, а за півтора-два місяці гурт планує випустити другу частину - "Рубiкон".

Альбом буде доступний на касетах, подвійному вінілі та CD версії "фан-пак", до якої увійде бокс для CD, два CD, фото-буклет, який ілюструє запис альбому та стікер-пак.

Бумбокс - ДШ

Андрій Хливнюк: “ДШ" - пісня російською мовою, написана минулої осені, а записана протягом зими. Повністю зроблена у місті Києві. Єдине, її мастеринг, як і інших всіх пісень альбому, робився у США. Пісня записана новим складом Бумбоксу. Пісня, в якій наш діджей Валік вже вкотре перевершив сам себе. І нам всім, і я сподіваюся слухачам нагадав, що він легендарний скретч-мастер і музикант, котрий в цій платівці виступив не просто як діджей, але й як аранжувальник і саундпродюсер, бо без нього пісні не мали б такої глибини та інших сторін і сенсів. Дякую Валік, за те що ти зробив у пісні "ДШ".

Слова - Андрій Хливнюк

Музика - Олег Аджiкаєв, Андрій Хливнюк

Вокал - Андрій Хливнюк

Гітара - Олег Аджiкаєв

Бас - Iнна Невойт

Клавішні - Павло Литвиненко

Барабани - Олександр Люлякін

Діджей - Валентин Матіюк

Звукозапис - студiя Jam Sound (UA), Олег Аджiкаєв

Звукорежисура, мастеринг - студiя Jam Sound (UA), Олег Аджiкаєв, Володимир Будченко

Cаундпродюсери - Олег Аджiкаєв, Андрій Хливнюк

Продюсери: Олексій Согомонов, Андрій Хливнюк

Нагадаємо, раніше Бумбокс презентували унікальну виставку про 15-річну історію групи.