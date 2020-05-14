Немов сестри: Наталія Водянова здивувала схожістю з 14-річною донькою

Наталя Водянова, яка днями дала відверте інтерв'ю про заміське життя на карантині, нарешті повернулася в Париж. Про це модель розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши кумедне фото з 14-річною Невою. Щаслива мама і її юна дочка позують з чорними захисними масками на обличчі. «Париж, ми повернулися! З новою любов'ю до тебе після довгої перерви», – написала Водянова, яка давно скучила за світським життям.

Наталя і Нева у Парижі (фото: instagram.com/natasupernova)

Мережа у відповідь миттєво вибухнула коментарями. Прихильники Наталії пишуть, як неймовірно схожі вони з донькою, а також, що сама мама виглядає, немов ровесниця Неви.

Приголомшливі блондинки. Красуні мамі вдалося неможливе – народити дочку, ну як мінімум, не гірше себе

А очі-то мамині

Я думала, це ви та ви! Не відразу дійшло, що це дочка

У вас неможливо не закохатися! Ви випромінюєте доброту, любов і неймовірну глибину! З вами хочеться дружити!

Очі однакові! Супер

Навіть в таких масках дуже милі

Як ви схожі! Як дві краплі води

Брови шикарні, що у Наталі, що біля Неви

Ще місяці три тому це була б дуже дивна фотографія

Які милі

Ніби сестрички

Симпатичні ніндзя

Синьоокі красуні

На жаль, нова паризька мода. Але ви з Невою прекрасні все одно

Коментарі до посту Наталії (фото: прінтскрін instagram.com/natasupernova)

Також у коментарях Наталія відповіла на декілька питань про життя в Парижі. За словами знаменитої красуні, обстановка там колишня – всі дотримуються строгих правил карантину, але вже є деяке послаблення. «Дуже спокійно і всі в масках. Дивне відчуття, але відчувається, що люди цього раді – можна виходити, магазини відкриваються потихеньку, парки...», – розповіла Наталя. На питання, відкрито вже Париж для в'їзду, вона зазначила, що вони живуть там. Просто були за містом на період карантину.

Нагадаємо, Нева – єдина дочка Наталії Водянової, яку вона народила від британського лорда Джастіна Портмана. Нещодавно дівчинка зазначила свій 14-й день народження.