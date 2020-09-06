ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Як дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестрою

Неділя 06 вересня 2020 10:56
Як дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестрою
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Співачка зворушливо привітала сестру з днем народження

Відома співачка Джамала часто показує в мережі сімейні кадри з чоловіком і дітьми, а ось інші члени сім'ї з'являються в її Instagram дуже рідко. У суботу, 5 вересня старша сестра артистки Евеліна відзначала день народження - їй виповнилося 40 років.

В честь свята Джамала поділилася рідкісними фото з рідною людиною і зворушливо привітала її.

На знімках Сусанна (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) і Евеліна зображені разом на зйомках програми "Голос країни", де Джамала була в ролі зіркового тренера, а також на відпочинку і весіллі Джамали три роки тому.

Як дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестроюЯк дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестроюЯк дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестрою

"Дякую батькам, що у мене є сестра! Найбільший дар! Найкраща! З днем народження. Люблю", – душевно і з теплом написала виконавиця.

Як дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестрою

Зазначимо, що старша сестра Джамали разом з чоловіком і двома дочками живе в Туреччині. Евеліна працює вчителькою в школі мистецтв у Стамбулі, яку заснувала сама. Цього літа Джамала з чоловіком і синами встигли відпочити в Туреччині і заодно провести час з рідними.

Як дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестрою

Джамала зворушила архівними фото зі старшою сестрою Евеліною (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники артистки приєдналися до привітань і зазначили, що вони з сестрою дуже схожі і обидві красуні.

  • Сестра це найкраще що могли вам зробити батьки. Це рідна душа . Всіх вам благ.
  • Вітаємо!
  • Добре, коли є брат чи сестра. Але усвідомлюєш це з роками
  • Всіх благ. І всього найкращого
  • Як дві краплі води
  • Яка красуня
  • Вітаю вашу сестру Евеліну з днем народження. Бажаю їй міцного здоров'я, щастя, достатку та наснаги!!!
  • Вам пощастило з нею
  • Гарна! Дуже схожі! Вітаю!!!
  • Ви дуже схожі,щастя Вам

Як дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестрою

Скріншот коментарів

Раніше Джамала в старовинній сукні з корсетом заворожила атмосферними фото на природі.

Ми також писали, що Джамала підкорила стильним повсякденним луком в платті в горох під час вилазки в кафе.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Новини шоу-бізнесу певецДжамала
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся