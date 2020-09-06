Як дві краплі води: Джамала показала рідкісні фото зі старшою сестрою

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зворушливо привітала сестру з днем народження

Відома співачка Джамала часто показує в мережі сімейні кадри з чоловіком і дітьми, а ось інші члени сім'ї з'являються в її Instagram дуже рідко. У суботу, 5 вересня старша сестра артистки Евеліна відзначала день народження - їй виповнилося 40 років.

В честь свята Джамала поділилася рідкісними фото з рідною людиною і зворушливо привітала її.

На знімках Сусанна (справжнє ім'я співачки, - прим. ред.) і Евеліна зображені разом на зйомках програми "Голос країни", де Джамала була в ролі зіркового тренера, а також на відпочинку і весіллі Джамали три роки тому.

"Дякую батькам, що у мене є сестра! Найбільший дар! Найкраща! З днем народження. Люблю", – душевно і з теплом написала виконавиця.

Зазначимо, що старша сестра Джамали разом з чоловіком і двома дочками живе в Туреччині. Евеліна працює вчителькою в школі мистецтв у Стамбулі, яку заснувала сама. Цього літа Джамала з чоловіком і синами встигли відпочити в Туреччині і заодно провести час з рідними.

Джамала зворушила архівними фото зі старшою сестрою Евеліною (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Підписники артистки приєдналися до привітань і зазначили, що вони з сестрою дуже схожі і обидві красуні.

Сестра це найкраще що могли вам зробити батьки. Це рідна душа . Всіх вам благ.

Вітаємо!

Добре, коли є брат чи сестра. Але усвідомлюєш це з роками

Всіх благ. І всього найкращого

Як дві краплі води

Яка красуня

Вітаю вашу сестру Евеліну з днем народження. Бажаю їй міцного здоров'я, щастя, достатку та наснаги!!!

Вам пощастило з нею

Гарна! Дуже схожі! Вітаю!!!

Ви дуже схожі,щастя Вам

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