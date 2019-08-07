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"Дві години драйву": Осадча та Горбунов стали гостями "вечірки" Дженніфер Лопес в Туреччині (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.08.2019 - 13:28
"Дві години драйву": Осадча та Горбунов стали гостями "вечірки" Дженніфер Лопес в Туреччині (відео)
Горбунов та Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Судячи з кількості публікацій, Осадча та Горбунов залишилися під великим враженням

Катя Осадча та Юрій Горбунов стали одним з тих щасливчиків, кому вдалося потрапити на масштабний концерт Дженніфер Лопес в турецькому курорті Белек! Відзначимо, що на даний момент всесвітньо відома латино-американська співачка гастролює в рамках свого міжнародного турне "ItsMyPartyTour". І ось, увечері 6 серпня Лопес виступила в Туреччині, де відпочиває і зоряна пара українських телеведучих.

При цьому Юрій Горбунов просто-таки засипав шанувальників відео-фрагментами концерту Дженніфер Лопес. І якщо актор і ведучий супроводжував ці відео коротенькими коментарями і хештегами. То ось його дружина Катя Осадча залишила більш розгорнутий і дуже емоційний коментар з приводу минулої "бурхливої ночі" в компанії з американською співачкою!

“Дві години драйву, танців, хітів, відвертих розповідей. Важко уявити, як ще могла відсвяткувати свій п‘ятдесятирічний ювілей Джей Ло, як не концертним туром і не пафосним екскурсом в історію зірки, а поосто великою вечіркою #ItsMyPartyTour , всі глядачі концерту - гості вечірки, де сама іменинниця розважає запрошених ", - ділиться емоціями Осадча.

Звичайно ж, свій пост телеведуча супроводила серією відео.

Відео: instagram.com/kosadcha

“Фірмові рухи, відточені танці, балет, на який можна дивитися, як на окреме шоу, костюми і неймовірна відвертість. Вихід доньки в дуеті з мамою - найзворушливіший момент, звичано, не було шансів, щоб у двох музикантів народилася не співаюча дитина. 30 років триматися в топі, доводити щоразу, що ти найкраща, зніматися в кіно, продюсувати власні шоу і невпинно працювати - рецепти молодості @jlo, а виглядає вона краще за деяких 
тридцятирічних", - підсумувала Лопес.

Також пропонуємо подивитися і декілька відео, які зайняв Юрій Горбунов:

Відео: instagram.com/gorbunovyuriy

Відео: instagram.com/gorbunovyuriy

Шанувальники ж Осадчої поспішили залишити свої коментарі під її новим постом. Багато відзначили, що дуже б хотіли потрапити на концерт Лопес.

  • “ДЖО нереальна, просто Бомбезна, крута, мега сексуальна красуня.Хотіла б я там опинитися. Ця енергія, драйв передається через екран телефону"
  • “Хочу виглядати так в 50! Дженніфер супер!"
  • “Джей Ло крута! Обожнюю її як актрису і також як співачку! 50 років"
  • "Нашим зіркам до неї ще ого-го як далеко"

&quot;Дві години драйву&quot;: Осадча та Горбунов стали гостями &quot;вечірки&quot; Дженніфер Лопес в Туреччині (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, що Юрій Горбунов показав ніжне пляжне фото з Катею Осадчою на березі моря.

Раніше Катя Осадча засвітила точені форми в купальнику . Вона позувала на морському пляжі.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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