Душа співає! Аліна Гросу повернулася до улюбленого заняття через 10 років

Популярна співачка і актриса Аліна Гросу – дівчина різнобічна. Вона грає в кіно, записує пісні, пише вірші і з задоволенням танцює. Щоправда, зірка не займалася хореографією довгих десять років, але це не завадило їй знову почувати себе на паркеті як риба у воді! Відео своїх танцювальних експерементів артистка опублікувала на сторінці в Instagram.

Виявилося, що десять років тому юна зірка брала участь у популярному проекті "Танцюю для тебе". Вона вийшла на паркет разом зі своїм партнером Арно.

"Душа співає, а серце хоче хореографії. Повернулася до бальних танців, через 10 років після "Танців з зірками" (Танцюю для тебе). Пи.си. А ви займаєтеся танцями? Якими? Який улюблений?" - поцікавилася Аліна у підписників.

Шанувальники співачки похвалили її танцювальні таланти, а також розповіли, який напрямок їм ближче всього. Також деякі з фоловерів згадали участь дівчини у проекті і з теплотою відгукувалися про її досягнення на паркеті.

"Гарно танцюєш", "Так, пам'ятаємо наші репетиції, розумниця!", "Я пам'ятаю вас в "Танцях"- ви молодець!", "Кімнатний стиль танцюю частіше. Під "Дико Любила Вову", "Танго", "Намагаюся танцювати латину, не виходить", - ділилися коментатори.

Раніше стало відомо про те, що Аліна Гросу готується йти під вінець. Про те, що співачка зібралася заміж проговорилася її хрещена мати, відома українська поп-діва Ірина Білик.

До речі, Аліна Гросу заінтригувала новиною про поповнення в сім'ї, якого вона чекає з нетерпінням.

До слова, Аліна Гросу, крім усього іншого, пише вірші і може похвалитися поетичним талантом, який встигли оцінити її шанувальники.