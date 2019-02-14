"Душа іскриться": Олена Кравець захопила танцювальними талантами дочки

Шоувумен розмістила ролик з танцями старшої дочки Маші

Звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец, которая недавно приятно удивила сеть появлением в экстравагантном прозрачном наряде, похвасталась перед подписчиками в Instagram танцевальными талантами своей дочери Марии.

На нескольких видео девушка упражняется в танц-классе. Оказалось, что она посещает известную танцевальную школу-студию и преуспела в своих успехах. Ее знаменитая мама гордится прогрессом дочери и с удовольствием смотрит видео бесчисленное количество раз.

"Школа-студия "Тодес". Место силы моей дочери, где она за 10 лет незаметно выросла, научилась танцевать и теперь шлет мне вот такие видео, которые я пересматриваю по 100 раз", - написала главная "квартальщица" под роликами.

Также она поблагодарила хореографа-преподавателя своей дочери: "Спасибо всему вашему коллективу за эти минуты, потому что моя душа искрится и танцует".

Поклонники Елены разделили ее восхищение и также оставили комплименты для юной танцовщицы, отметив ее талант.

"Очень видная девушка, круть. Очень чёткие движения яркая, даже без маминой популярности", "Очень здорово! Круто! Молодчинка!", "Красотки, очень классно танцуют", "Ваша Маша очень талантливая и умная девочка. И в этом Ваша с мужчиной заслуга. Ждем Вас на проекте "Танцы со Звездами". Думаю, вы бы смогли показать класс", - писали теплые слова девушке и ее маме комментаторы.

15-летняя Маша – старший ребенок в семье Кравец. Также у шоувумен есть еще двойняшки Катя и Иван. Стоит отметить, что Мария поразительно похожа на звездную маму внешне и растет просто красавицей.

Ранее Елена Кравец рассказала, как отправляла своих детей-двойняшек в детский сад.