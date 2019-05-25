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"Дунечка": Ольга Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.05.2019 - 12:53
"Дунечка": Ольга Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою
Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Обличчя дівчинки ведуча як і раніше не показує

Відома телеведуча і багатодітна мама Ольга Фреймут стала частіше ділитися особистими знімками в мережі, але при цьому вважає за краще не показувати повністю обличчя молодших дітей, Валерія і Євдокії. Так, шоувумен порадувала шанувальників новим душевним знімком з донечкою, що помітно підросла.

На фото одягнена в стильну синю сукню Ольга тримає дівчинку на руках, при цьому вона повернута спиною до камери. Маля ніжно обіймає маму за шию. Кадр був зроблений на вулиці, на задньому плані можна побачити дитячий майданчик.

"Дунечка", - лаконічно прокоментувала публікацію Фреймут, супроводивши її також сердечком.

&quot;Дунечка&quot;: Ольга Фреймут зворушила мережу ніжним фото з донечкою

Фото: Ольга Фреймут з донькою Євдокією (instagram.com/freimutolia)

Нагадаємо, що 28 червня Євдокії виповниться два роки.

Підписники ведучої залишили безліч розчулених коментарів, зворушуючись ніжному знімку мами й дочки.

  • "Гарнюня"
  • "Ви чарівні"
  • "Красуні"
  • "Така вже доросла:) Олю - ви молодець"
  • "Улюблене місце дітей! У мами на ручках!"
  • "Гарно донечка заплетена)"
  • "Дуже гарне фото!!!"
  • "Ніжність"
  • "Дуже гарно заплетена стрічка у волосячку"
  • "Яка краса"
  • "Красуні, щастя вам!"

Нагадаємо, Ольга Фреймут засвітила стрункі ніжки на сонячному фото.

Також Ольга Фреймут захопила мережу знімком маленької донечки Євдокії в вишиванці.

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Новини України Ольга Фреймутведущаядочь
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