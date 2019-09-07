"Думала, задушит": откровенная Гросу поделилась личными подробностями о муже

Певица обратилась к поклонникам с вопросом
Алина Гросу сачстлива в браке со своим горячо любимым мужем, молодым бизнесменом Александром Комко. Пара встречалась четыре года, но держала свои отношения в секрете от широкой публики, а в конце июля сыграла роскошную свадьбу в Италии. Алина не скрывает своих пылких чувств к любимому мужчине – она охотно делится романтичными фото с ним, посвящает стихи и раскрывает подробности своей личной жизни. Недавно поевица даже заговорила о детях. Так, артистка сообщила, что недавняя недолгая разлука с любимым только подогрела их чувства.
Эмоциональное признание Алина сопроводила мечтательным романтичным снимком. Она сидит в парке на лавочке. На певице – платье-миди нежного персикового цвета и наброшенный поверх короткий тренч. На ногах – светлые сабо с открытым носком на широком каблуке, инкрустированном камнями.
"Настроение наполненное нежностью. 3 дня не виделась с мужем. Думала, задушит при встрече… Люблю уезжать, но только ради таких приветствий. P.s. Все, мой инстаграм превращается в ванильное месиво. Надо что-то с этим делать. Вам интересно читать посты и смотреть фотки с Комочком или скрывать его дальше?" - поинтересовалась певица у поклонников, рассекретив нежное прозвище мужа.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Поклонники Алины разделились на два лагеря. Одни заявили, хто хотят видеть больше информации о личной жизни своего кумира, другие напоминили – счастье любит тишину.
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Напомним, что Алина Гросу обнажила шикарный бюст и похвасталась, что ее муж является лучшим фотографом.