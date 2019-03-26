Дружба після розлучення: Потап знявся в стильній фотосесії з колишньою дружиною

Небагатьом парам вдається залишитися в хороших відносинах після розлучення, особливо серед знаменитостей, коли все твоя життя виставлене напоказ. Однак продюсеру і реперу Потапу і його колишній дружині Ірині Горовий це вдалося - вони оголосили про своє розставання в 2017 році, проте змогли залишитися друзями, разом виховують сина Андрія і ведуть спільний бізнес. Незвичайний тандем знявся в стильній фотосесії для JetSetter, а також розповів про свої секрети взаєморозуміння.

Олексій (справжнє ім'я Потапа) та Ірина приміряли кілька ефектних образів - пара позувала в чорно-білих брючних костюмах, а також з'явилася в більш повсякденному стилі: Горова в брюках і об'ємній блузці з відкритими плечима, а Потап в білих футболці з сорочкою і чорних джинсах.

Фото: Потап і Ірина Горова (jetsetter.ua)

Продюсер розповів, що вони чудово співпрацюють і підстраховують один одного в питаннях виховання сина, якому нещодавно виповнилося 10 років.

"У цих питаннях ми встигаємо підстраховувати один одного: Іра йде на батьківські збори, а я забираю Андрія зі школи або везу його в першій половині дня на плавання і на розваги в неділю, а Іра може заскочити з ним на зйомку або в офіс, а потім повечеряти з дітьми в кафе. Ми і тут один одному допомагаємо", - поділився суддя шоу Голос країни 9.

Фото: Потап і Ірина Горова (jetsetter.ua)

Екс-дружина повністю з ним солідарна.

"Принципових протиріч по вихованню сина у нас немає. Ми намагаємось всебічно його розвивати і бути для нього друзями: я вкладаю в нього цінності по відношенню до жінок, намагаюся бути для нього прикладом, людиною, якою він пишається і любить. Потап дає Андрію чоловічу енергію і любов, він для нього авторитет і приклад поведінки в справжній чоловічій компанії", - повідомила Ірина.

Фото: Потап і Ірина Горова (jetsetter.ua)

Нагадаємо, Настя Каменських і Потап, яких давно підозрюють у романтичних відносинах, знову "засвітилися" разом.

Артисти самі підігрівають чутки на цю тему. Так, раніше Настя Каменських показала свій спортивний ранок. При цьому співачка опублікувала фото із залу, на якому позує разом з Потапом. Ще пізніше Настя показала розслаблене фото з Потапом, коли вони мило пили каву.