"Інші таланти": Оля Полякова "випадково" показала розкішне декольте в лаковому топі

Оля Полякова відмінно знає, як утримувати увагу шанувальників. Українська виконавиця вміє створювати ажіотаж навколо своєї персони і створювати "міні-скандали". Але особливо Полякова любить дражнити багатотисячну армію підписників (а це тільки в мережі instagram більше 1,8 млн прихильників) пікантними фото і відео. І робить це "Королева ночі" як би ненароком.

Так, в розділі сторіз на своїй instagram-сторінці Полякова опублікувала серію більш ніж викликаючих відео. При цьому за своєю суттю відео носять безневинний характер. Першим ділом Полякова закликала прихильників приїхати на її концерт у Львові, який відбудеться 21 вересеня. І до речі, це буде виступ на стадіоні. На другому відео Полякова намагається співати англійською мовою.

Проте примітно, що весь цей час співачка позує в чорному лаковому топі, який дуже вигідно підкреслює зону декольте.

Цікаво, що одне відео Полякова так і підписала: "Коли не знаєш слів, але у тебе є інші таланти".

Скріншоти відео: instagram.com/polyakovamusic

До речі, раніше Оля Полякова вже з'являлася в цьому топі. Тільки тоді співачка сяяла трохи в іншому образі.

Так, українська співачка позувала у чорному лаковому топі і такій же лаковій міні-спідниці, але помаранчевого кольору. Образ довершував тонкий чорний пояс і туфлі. Крім того, довгі густі волосся виконавиці були завите в неслухняні кучері.

Стильна Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

До речі, саме цей образ став причиой розбрату в мережі. Справа в тому, що не так давно Полякова порівняла свій образ з образом відомої світської левиці Кім Кардашьян. Українська виконавиця вирішила, що образ Кім дуже схожий з її образом. Однак не всі шанувальники Полякової розділили її думку. Деякі підкреслили, що подібні порівняння некоректні.

Тим часом Кім Кардашьян здивувала схожістю з молодшою дочкою - Чикаго. Світська левиця показала дійсно дуже зворушливі кадри.