Зовсім не с Потапом: Настя Каменських розсекретила місце відпочинку

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Як виявилося, зовсім не з Потапом відпочиває популярна співачка

Спростувавши недавні чутки про спільний відпочинок із Потапом в Єгипті, популярна українська співачка Настя Каменських нарешті розкрила таємницю і опублікувала фото з зимового відпочинку. Виявилося, що Каменстких відпочиває зовсім не в Африці, а в Америці. У своєму Instagram-акаунті вона розмістила фото на тлі древніх пірамід Майя, і зазначила локацію — Чичен-Іца (це найдавніший політичний і культурний центр індіанців майя на півночі півострова Юкатан в Мексиці — прим.ред.).

Фото: На тлі древніх пірамід майя Настя Каменських продемонструвала ідеальний загар (instagram.com/kamenskux)

"#maya #civilization #pyramid", - підписала фото з жаркої Мексики співачка.

В історичному місці українська виконавиця відвідала музей стародавньої цивілізації, розглянула барельєфи з профілями індіанців (на одному з яких, навіть знайшла зображення древнього пірсингу), і звичайно ж, зробила багато фото.

Скріншот: Публикація в stories Instagram Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

"#mexicanstyle", - підписала ще одне фото артистка. В солом'яному капелюсі, з прикрасами з черепашок і просторій сукні з деніму кароока Настя дійсно була схожа на спекотну латиноамериканку.

Фото: "Спекотна мексиканка" (instagram.com/kamenskux)

Передплатники жваво відреагували на такий зовнішній вигляд співачки.

Скріншот: Коментарі підписників в Instagram Насті Каменських (instagram.com/kamenskux)

"Мексиканка";

"Красуня";

"Як ти прекрасна";

"О-ЛА-ЛА!!";

"Клас", - написали під фото шанувальники.

Варто нагадати, що кількома днями раніше Настю Каменських звинуватили у зловживанні фотошопом на курортних фото. Підписники порадили артистці сильно не захоплюватися фоторедакторами, щоб не виглядати такою неприродною на кадрах.

А ще, Настя Каменських похвалилася формами, яким позаздрить навіть Кім Кардашьян.

Настя Каменських: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)