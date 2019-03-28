Гідна зміна росте: Потап захопив мережу талантами підрослого сина

Фото: Потап (Instagram.com/realpotap)

Фани відзначили, що Андрій явно пішов у тата своєю артистичною натурою

Відомий український продюсер, артист і суддя шоу Голос країни 9 Потап, який нещодавно вразив мережу спільною фотосесією з колишньою дружиною Іриною Горовою, з гордістю продемонстрував артистичні таланти їхнього спільного сина Андрія. На своїй сторінці в Instagram репер опублікував відео, на якому зображений запальний танець 10-річного хлопчика.

У ролику одягнений в жовту толстовку Андрій відривається під новий трек групи свого батька Mozgi під назвою Digitalization. При цьому він показує саме рухи в стилі хіп-хоп.

Відео: Андрій Потапенко (Instagram.com/realpotap)

Шанувальники тут же залишили безліч захоплених коментарів і зазначили, що хлопчик своєю творчою натурою явно вдався у свого знаменитого батька.

"Відірвався по повній"

"Яблуко від яблуні... Круто дуже"

"Класний малий"

"Відривається на канікулах"

"Гідна зміна росте!)"

"Міні Потапчик"

"Хто-то фанат нави"

"Красень, легінь"

"Крутий чувак"

"Красава, Андрюха!"

Зазначимо, що після розлучення Потап залишився в хороших відносинах з колишньою дружиною і веде з нею спільний бізнес, так що розбіжностей в питаннях виховання сина у них не виникає

Фото: Андрій Потапенко (Instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Потап поділився новими знімками 10-річного сина Андрія.

Ми також писали, що Настя Каменських і Потап, яких давно підозрюють у романтичних відносинах, знову "засвітилися" разом.

Артисти самі підігрівають чутки на цю тему. Так, раніше Настя Каменських показала свій спортивний ранок. При цьому співачка опублікувала фото із залу, на якому позує разом з Потапом. Ще пізніше Настя показала розслаблене фото з Потапом, коли вони мило пили каву.