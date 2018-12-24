"Достатній термін": Жанну Бадоєву запідозрили у вагітності

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Телеведуча спантеличила шанувальників красномовними фото

Відома телеведуча і мандрівниця Жанна Бадоєва спровокувала в мережі чутки про свою вагітність. На останніх фото і відео в Instagram під час її відпочинку в Угорщині шанувальники змогли розглянути її кругленький животик.

Чутки про те, що Бадоєва вагітна третьою дитиною повсякчас з'являлися в мережі, але підтвердження так і не знаходили. Але, схоже, не в цей раз. Якщо новина виявиться правдивою, то для Жанни і її чоловіка Василя Мельничина це буде перша спільна дитина.

Вільний одяг і останні знімки і відео в Instagram Stories Жанни наштовхнули фанів на думку, що вона незабаром стане мамою. Вони активно почали цікавитися, чому телеведуча приховує своє цікаве положення.

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

"На відео в історіях видно вже Ваш живіт. Достатній термін, Жанна. А ви продовжуєте тримати в тиші таку новину", "Жанна, діліться гарною новиною", - писали особливо спостережливі шанувальники.

Фото: Жанна Бадоєва (instagram.com/zhanna_badoeva)

Сама ж телеведуча поки якісь коментарі давати не прагнути, вона вперто мовчить і продовжує тримати все в найсуворішій таємниці.

Скріншот коментарів (instagram.com/zhanna_badoeva)

Раніше Жанна Бадоєва похвалилася фото в купальнику. Вона показала струнку, підтягнуту фігуру під час відпочинку на природі.

Також колишній чоловік Жанна Бадоєвої, Алан Бадоєв розговорився про відносини з дочкою Лолітою. Він заяил, що безмежно щасливий від того, що свого часу наважився завести дитину. Дочка з розумінням поставилася до розлучення відомих батьків і чудово спілкується з обома.

Крім того, Алан Бадоєв разом зі своїм підопічним, популярним співаком Максом Барських знявся в фотосессії українського бренду LITKOVSKAYA, представивши нову колекцію одягу #BEREGA.