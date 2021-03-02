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Дорофєєва підкорила мережу соковитим і сміливим образом: українська Біллі Айлиш (відео)

Новость на русском → Вівторок 02 березня 2021 14:54
Дорофєєва підкорила мережу соковитим і сміливим образом: українська Біллі Айлиш (відео) Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Анна Кисельова

Українська співачка DOROFEEVA (Надя Дорофєєва), яка нещодавно розпочала сольну кар'єру, поділилася в мережі фрагментом з нового хіта, вихід якого запланований на 5 березня. Але не тільки пісня, а й образ, який артистка обрала для зйомок, виявився близький фанатам. Загалом, публіка пишається і покладає великі надії на співачку, навіть порівнюючи її з мегапопулярною американською Біллі Айліш.

Відео з фрагментами нової пісні DOROFEEVA поділилася у своєму Instagram.

На ролику артистка ділиться відео з TikTok, в якому показує енергійні рухи під фрагмент нового треку. Судячи з усього, співачка танцює в одному з образів, який фігурував у кліпі.

І майбутній хіт, і зовнішність артистки викликали яскраву реакцію в соцмережах. І ця реакція була виключно позитивною. Багато фанатів дуету "Время и Стекло", який розпався минулого року, пишаються першими проявами сольної творчості артистки. Також багато спостерігають за свого роду трансформацією співачки. Останній її образ фанати знаходять вкрай вдалим.

  • Виїжджаю знімати, люблю до посиніння.
  • Красива.
  • Слухаю цей шматочок треку вже два дні і не можу вже дочекатися почути всю пісню, це кайф.
  • Ох яка.
  • Ми чекаємо TikTok з Льошею.
  • Чекаємо тур по Україні восени.
  • Дуже красива.
  • DOROFEEVA будемо бути рекорди світу.
  • Боже мій як круто.
  • Українська Біллі Айліш

До шанувальників із захопленнями приєдналися і зірки. Свій захват висловили співачки Даша Астаф'єва, Мішель Андраде, і ведуча "Орла і Решки" Юлія Коваль.

Дорофєєва підкорила мережу соковитим і сміливим образом: українська Біллі Айлиш (відео)

Дорофєєва підкорила мережу соковитим і сміливим образом: українська Біллі Айлиш (відео)

Дорофєєва підкорила мережу соковитим і сміливим образом: українська Біллі Айлиш (відео)

Дорофєєва підкорила мережу соковитим і сміливим образом: українська Біллі Айлиш (відео)

Скріншоти (instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, Надя Дорофєєва злила в мережу шматочок нового хіта: шанувальники в захваті.

Також надихаємося образом Наді в тілесному боді: такий наряд прикрасить будь-яку, спробуємо повторити.

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