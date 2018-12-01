Дорофєєва в короткій сукні справила фурор на червоній доріжці "М1 Music Awards 2018"

Дорофєєва з'явилася на заході в компанії Позитиву. Його вбрання здивувало не менше
У продовженні новини про відкриття червоної доріжки на головній музичній церемонії нагородження в Києві "M1 Music Awards 2018" – нещодавно перед камерами фотографів позували учасники групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та її колега Позитив.
Фото: Надя Дорофєєва та Позитив (РБК, Віталій Носач)
Учасниця музичного колективу з'явилася на публіці у витонченiй блискучiй міні-сукнi срібного кольору, поверх якої вона одягла прозорий атласний кардиган. Стильний лук співачки доповнювали довгі срібні сережки і жовтий манікюр, який підкреслював всю композицію.
В обнімку з Дорофєєвою був Позитив. Його вбрання відрізняється нетрадиційним мінімалізмом – довгий однотонний плащ білого кольору в поєднанні зі спортивними штанами з лампасами. Під ним видно силует чорного пуловера або чорної футболки. Його образ доповнюють великі сонцезахисні окуляри з жовтим відтінком і акуратна зачіска.
Не відомо - було так задумано спочатку, чи ні, але вбрання учасників групи "Час і Скло" чудово гармоніюють між собою.
Фото: Надя Дорофєєва та Позитив (РБК, Віталій Носач)
Раніше ми писали, що у минулому році вперше на сцені М1 Music Awards з'явився популярний серцеїд Dan Balan, а також виконавці суперхіта Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.
Нагадаємо, зовсім нещодавно музичний телеканал "МУЗ-ТВ" опублікував новий рейтинг за підсумками чарту "ТОП-30. Російська Крутяк" і на перше місце впевнено вийшла українська група KAZKA з синглом "Плакала".
До речі, фото Дорофєєвої викликало скандал в мережі.
Раніше ми писали, що Дорофєєва засвітилася у відвертому вбранні у компанії чоловіка.
Відео: (video.rbc.ua)