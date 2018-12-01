Дорофєєва в короткій сукні справила фурор на червоній доріжці "М1 Music Awards 2018"

Колаж (РБК-Україна)

Дорофєєва з'явилася на заході в компанії Позитиву. Його вбрання здивувало не менше

У продовженні новини про відкриття червоної доріжки на головній музичній церемонії нагородження в Києві "M1 Music Awards 2018" – нещодавно перед камерами фотографів позували учасники групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та її колега Позитив.

Фото: Надя Дорофєєва та Позитив (РБК, Віталій Носач)

Учасниця музичного колективу з'явилася на публіці у витонченiй блискучiй міні-сукнi срібного кольору, поверх якої вона одягла прозорий атласний кардиган. Стильний лук співачки доповнювали довгі срібні сережки і жовтий манікюр, який підкреслював всю композицію.

В обнімку з Дорофєєвою був Позитив. Його вбрання відрізняється нетрадиційним мінімалізмом – довгий однотонний плащ білого кольору в поєднанні зі спортивними штанами з лампасами. Під ним видно силует чорного пуловера або чорної футболки. Його образ доповнюють великі сонцезахисні окуляри з жовтим відтінком і акуратна зачіска.

Не відомо - було так задумано спочатку, чи ні, але вбрання учасників групи "Час і Скло" чудово гармоніюють між собою.

Фото: Надя Дорофєєва та Позитив (РБК, Віталій Носач)

Раніше ми писали, що у минулому році вперше на сцені М1 Music Awards з'явився популярний серцеїд Dan Balan, а також виконавці суперхіта Hundred Miles - DJ-проект Yall feat Gabriella Richardson.

Нагадаємо, зовсім нещодавно музичний телеканал "МУЗ-ТВ" опублікував новий рейтинг за підсумками чарту "ТОП-30. Російська Крутяк" і на перше місце впевнено вийшла українська група KAZKA з синглом "Плакала".

До речі, фото Дорофєєвої викликало скандал в мережі.

Раніше ми писали, що Дорофєєва засвітилася у відвертому вбранні у компанії чоловіка.

Відео: (video.rbc.ua)