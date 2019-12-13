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"Доповнюєте один одного": Горбунов зачарував ніжним фото з Осадчою з Одеси

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.12.2019 - 16:56
"Доповнюєте один одного": Горбунов зачарував ніжним фото з Осадчою з Одеси
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Зіркова парочка відправилася в місто біля моря

Катя Осадча нещодавно поскаржилася в мережі, що грудень - дуже напружений час для артистів і ведучих. Телеведуча вже активно знімається в 10-му сезоні популярного вокального шоу Голос Країни " на каналі "1+1" і підкорила вибором наряду для першого випуску. А зараз вона разом з чоловіком Юрієм Горбуновим поїхала в Одесу - швидше за все, також по роботі.

Зіркова парочка вже встигла погуляти по місту біля моря і сходити перекусити. На своїй сторінці в Instagram Горбунов поділився милим і ніжним селфи з дружиною, на якому вони зображені на тлі знаменитого пам'ятника дюку де Рішельє в ценрі.

Катя і Юрій одяглися по погоді - в теплі куртки і шапки. Також Осадча за своїм звичаєм обійшлася без макіяжу - ведуча часто так робить під час відпочинку, поїздок і прогулянок, не пов'язаних з роботою, захоплюючи своєю природною красою.

"Дюку не звикати що до нього спинами стоять", - прокоментував знімок ведучий.

&quot;Доповнюєте один одного&quot;: Горбунов зачарував ніжним фото з Осадчою з Одеси

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Підписники не змогли залишитися осторонь і залишили розчулені відгуки такому милому кадру, відзначаючи, що Катя і Юра виглядають дуже гармонійно і навіть чимось схожі один на одного.

  • Неймовірна пара! Обожнюю вас! Ві так доповнюєте один одного!
  • На роботу чи на відпочинок?
  • Стали дуже схожі,,, парочка вогонь
  • Вітаємо в нашому місті
  • Гарна пара ві дуже схожі один на одного
  • Шикарне фото
  • Ласкаво просимо
  • Шапка у Катерини не вписується в образ
  • Прекрасна пара !!!
  • Ух ти, кохана наша Одеса і улюблена наша пара ведучих!
  • Ви така гарна пара

&quot;Доповнюєте один одного&quot;: Горбунов зачарував ніжним фото з Осадчою з Одеси&quot;Доповнюєте один одного&quot;: Горбунов зачарував ніжним фото з Осадчою з Одеси

Скріншот коментарів (instagram.com/gorbunovyuriy)

Нагадаємо, Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Ванею і поділився секретами виховання.

Мила дівчинка: Катя Осадча вразила квітучою зовнішністю на зйомках Голос Країни Юрій Горбунов показав домашнє фото з сином Іваном і поділився секретами виховання
Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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