Домашня вечірка: Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею

Іменинник з дружиною приміряли стильні луки в стилі диско
Солодка парочка Настя Каменських і Потап навіть дні народження відзначає з різницею в кілька днів. Обидва вони народилися в травні - 4 травня співачці виповнилося 33 роки, для домашньої урочистості вона обрала білу шовкову сукню в білизняному стилі і ажурну накидку. А вже 8 травня був день народження її чоловіка, якому виповнилося 39 років. Звичайно ж, кохана дружина підготувала йому романтичне послання, а також показала миле ранкове фото Потапа і їх собачки Мімі.
А пізніше пара показала, як проходило святкування, звичайно ж, теж вдома, адже карантин ще не закінчився. Настя і Олексій (справжнє ім'я репера, - прим. ред.) позували біля яскравої святкової фотозони в стилі диско - сріблясте обрамлення з бахромою, а також неоново-золоте зображення корони. Особливого антуражу додали диско-кулі, складені у візок із супермаркету.
Сам іменинник і його кохана приміряли стильні луки - Потап одягнений у чорні штани, білу сорочку з краваткою і білі кросівки, а родзинкою образу став чорний жакет в паєтках. Настя ж віддала перевагу широким чорним штаням, прикрашеним блискучими паєтками, білій водолазці і такого ж кольору кросівкам. Свої пишні кучері артистка зібрала у високий хвіст, а репер доповнив аутфит темними окулярами.
"По домашньому з Настею", - підписав кадр задоволений іменинник.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)
Каменських ж опублікувала трохи іншу версію цього ж знімка.
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)
Пізніше співачка і зовсім розігралася і забралася в візок з кулями.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Шанувальники прийшли в захват від таких яскравих образів і засипали Потапа новою порцією привітань.
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Нагадаємо, падчерка Потапа Наталія Горова поділилася унікальними фото з вітчимом-іменинником.