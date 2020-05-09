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Домашня вечірка: Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.05.2020 - 10:56
Домашня вечірка: Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею
Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Іменинник з дружиною приміряли стильні луки в стилі диско

Солодка парочка Настя Каменських і Потап навіть дні народження відзначає з різницею в кілька днів. Обидва вони народилися в травні - 4 травня співачці виповнилося 33 роки, для домашньої урочистості вона обрала білу шовкову сукню в білизняному стилі і ажурну накидку. А вже 8 травня був день народження її чоловіка, якому виповнилося 39 років. Звичайно ж, кохана дружина підготувала йому романтичне послання, а також показала миле ранкове фото Потапа і їх собачки Мімі.

А пізніше пара показала, як проходило святкування, звичайно ж, теж вдома, адже карантин ще не закінчився. Настя і Олексій (справжнє ім'я репера, - прим. ред.) позували біля яскравої святкової фотозони в стилі диско - сріблясте обрамлення з бахромою, а також неоново-золоте зображення корони. Особливого антуражу додали диско-кулі, складені у візок із супермаркету.

Сам іменинник і його кохана приміряли стильні луки - Потап одягнений у чорні штани, білу сорочку з краваткою і білі кросівки, а родзинкою образу став чорний жакет в паєтках. Настя ж віддала перевагу широким чорним штаням, прикрашеним блискучими паєтками, білій водолазці і такого ж кольору кросівкам. Свої пишні кучері артистка зібрала у високий хвіст, а репер доповнив аутфит темними окулярами.

"По домашньому з Настею", - підписав кадр задоволений іменинник.

Домашня вечірка: Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/realpotap)

Каменських ж опублікувала трохи іншу версію цього ж знімка.

Домашня вечірка: Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Пізніше співачка і зовсім розігралася і забралася в візок з кулями.

Домашня вечірка: Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від таких яскравих образів і засипали Потапа новою порцією привітань.

  • Потап, с днюхой!!!
  • Кращі
  • Олексій з днем народження ти супер,щастя ,удачі ,кохання ви з Настею суперрррр щастя вам!!!
  • Бажаю гарного дня народження!
  • Класні))
  • Круто
  • Кращі
  • Супер. Добре Вам відзначити свій день народження
  • Ви супер пара
  • один іншого краще красунчики
  • Чудові Так Тримати!
  • Блестяшки блискучі і блискучі!!! Обажаю впс
  • класно що ви у нас такі є
  • Олексій, з днем народження! Любові, здоров'я і удачі. І бережи Настю. Тобі Невимовно з нею пощастило.
  • Красень і красуня. як ви підходите один одному
  • Настюша, з іменинником Вас! Ви яскрава красива пара, нехай у вашому житті запалають нові зірочки - плоди вашої любові

Домашня вечірка: Потап показав, як відсвяткував день народження з коханою Настею

Скріншот коментарів

Нагадаємо, падчерка Потапа Наталія Горова поділилася унікальними фото з вітчимом-іменинником.

Теги Новини України Настя КаменськихПотап
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