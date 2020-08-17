Вже вдома: Тарас Тополя зворушив сімейним фото з Alyosha і їх новонародженою донькою

Щасливі батьки вже насолоджуються домашнім затишком
Українська співачка Alyoshа (Олена Тополі) днями стала багатодітною мамою - 15 серпня вона народила доньку в одному з пологових будинків Києва. Зірка тут же показала перше фото з малятком і поділилася, що вони з чоловіком назвали її Марія. Засиджуватися в лікарняних стінах вона не стала і вже на наступний день виписалася з пологового будинку додому.
Чоловік Альони, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя поділився милим сімейним фото, зробленим вже вдома. Крім двох синів Марка і Романа, які з нетерпінням чекали повернення мами і знайомства з молодшою сестричкою, в гості приїхали бабусі і дідусі – батьки Олени і Тараса. Всіх їх можна побачити на знімку.
При цьому старші брати з ходу включилися в турботу про немовля Машу.
Тарас Тополя розчулив сімейним фото з дружиною Alyosha і трьома дітьми (фото: instagram.com/tarastopolia)
"Вдома! Брати взяли Марусю під протекцію. Всім дякуємо за привітання! Дууууже приємно!" – підписав фото Тарас.
В коментарях підписники ще раз привітали зоряних батьків з поповненням у сімействі і засипали душевними побажаннями.
Скріншот коментарів
Нагадаємо, 15 серпня Alyosha втретє стала мамою і тут же розсекретила ім'я новонародженої доньки - Марія.
Ми також писали, що ALYOSHA розповіла про третю вагітність і життя на карантині.