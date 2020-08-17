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Вже вдома: Тарас Тополя зворушив сімейним фото з Alyosha і їх новонародженою донькою

Понеділок 17 серпня 2020 13:32
Вже вдома: Тарас Тополя зворушив сімейним фото з Alyosha і їх новонародженою донькою
ALYOSHA (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Марина Настевич

Щасливі батьки вже насолоджуються домашнім затишком

Українська співачка Alyoshа (Олена Тополі) днями стала багатодітною мамою - 15 серпня вона народила доньку в одному з пологових будинків Києва. Зірка тут же показала перше фото з малятком і поділилася, що вони з чоловіком назвали її Марія. Засиджуватися в лікарняних стінах вона не стала і вже на наступний день виписалася з пологового будинку додому.

Чоловік Альони, фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя поділився милим сімейним фото, зробленим вже вдома. Крім двох синів Марка і Романа, які з нетерпінням чекали повернення мами і знайомства з молодшою сестричкою, в гості приїхали бабусі і дідусі – батьки Олени і Тараса. Всіх їх можна побачити на знімку.

При цьому старші брати з ходу включилися в турботу про немовля Машу.

Вже вдома: Тарас Тополя зворушив сімейним фото з Alyosha і їх новонародженою донькою

Тарас Тополя розчулив сімейним фото з дружиною Alyosha і трьома дітьми (фото: instagram.com/tarastopolia)

"Вдома! Брати взяли Марусю під протекцію. Всім дякуємо за привітання! Дууууже приємно!" – підписав фото Тарас.

В коментарях підписники ще раз привітали зоряних батьків з поповненням у сімействі і засипали душевними побажаннями.

  • Дивитися на вашу чудову сім'ю так само приємно,як і слухати ваші пісні!
  • Щиро вітаю! Ростіть здоровенькі і щасливі!!!
  • Мої вітання, нехай крихітка зростанні здорова та щаслива
  • Супер! Буде пацанка! 2 брата! Тримайтеся пацани в садку і школі!
  • Вітаю вас. Бажаю всім міцного здоров'я, сімейного щастя і благополуччя, любові. Ви класні. Ми вас любимо
  • Маруся як гарно
  • Щирі вітання,нехай зростанні здорова
  • Вітаємо здоровя Вашій родині!!!
  • Щирі вітання ! Щасливої долі та здоров'ячка
  • Марійка, як квіточка в росі та сонці, буде рости в татовому та братньому кохання))

Вже вдома: Тарас Тополя зворушив сімейним фото з Alyosha і їх новонародженою донькоюВже вдома: Тарас Тополя зворушив сімейним фото з Alyosha і їх новонародженою донькою

Скріншот коментарів

Нагадаємо, 15 серпня Alyosha втретє стала мамою і тут же розсекретила ім'я новонародженої доньки - Марія.

Ми також писали, що ALYOSHA розповіла про третю вагітність і життя на карантині.

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