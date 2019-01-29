Будинок Флінстоунів і політ на дельтаплані: Антитіла вразили новим кліпом

Видео: Антитіла - Вірила (youtube.com/Антитіла)

Украинская группа Антитела презентовала новый видеоклип на песню "Вірила", которая стала четвертым синглом нового альбома Hello.

Отмечается, что в основу видео заложена идея, которая резонирует в каждом. Чтобы реализовать задуманное, Антитела преодолели путь в десять тысяч километров. Съемки проходили в Украине и Португалии: вблизи Лиссабона и около города Фафе.

Среди привлекающих внимание локаций оказался и каменный дом Casa do Penedo, или "Дом Флинстоунов". Он входит в топ-10 самых неординарных сооружений мира. Его уникальность заключается в том, что дом имеет вид скалы и стоит на вершине пустынного холма, а стенами для него служат огромные валуны.

Фото: (пресс-служба Антитела)

В Украине были отсняты сцены в столярной мастерской. Художник-декоратор Виктор Бучковский специально создал эту локацию для съемок клипа.

В клипе также задействован дельтаплан - причем в Португалию Антитела привезли настоящий учебный дельтаплан "УТ", созданный еще в 1978 году. Дублер главного героя Дмитрий Хаит рискнул без парашюта сделать несколько полетов над Атлантическим океаном, благодаря чему зрители смогут наслаждаться красивыми кадрами и пейзажами с высоты птичьего полета.

Фото: (пресс-служба Антитела)

По замыслу фронтмена группы Тараса Тополи впервые все музыканты группы не играли на инструментах, а шли командой и пели на камеру. Ведь песня "Вірила" - это мужское посвящение женщине.

"Идея песни возникла приблизительно год назад, когда мы на студии завершили работу над песней "Лови момент", вошли в новый осенний музыкальный сезон и в очередной раз собрались в студии работать над будущим альбомом. Мы вернулись к демо версии этой песни. У меня в голове возникло несколько мелодий и одну из них мы записали, а слов еще не было. И вот в поезде в Варшаву я прослушал будущую песню, по-видимому, раз сто, возникало много идей, метафор. Но самая сильная - о вере женщины в своего мужчину, любимой в любимого, мамы в сына. Именно поэтому эта тема стала ключевой. Это одна из наиболее мужских песен в репертуаре группы Антитела. Это обращение от нас музыкантов мужчин к своим женам, это обращение от нас как сыновей к своим мамам и это обращение ко всем женщинам Украины с одним простым посылом: мы, мужчины, способны на невероятные вещи, преодолевать препятствия, способны подниматься с колен и идти вперед и свернуть горы, если мы знаем, что рядом идет женщина, которая верит в нас, и этот меседж касается, я уверен, не только музыкантов группы Антитела, но и собственно всех мужчин страны", - делится Тарас Тополя.

Фото: (пресс-служба Антитела)

Поклонники очень положительно оценили новую видеоработу коллектива и поделились своими впечатлениями в комментариях.

"Люди в черном) очень красивая песня, аж мурашки по коже) спасибо)﻿";

"Як на мене, Антитіла піднімають планку української музики. Постійно прогресують і виходять на новий рівень.І уже іншим потрібно на них рівнятись. Антитіла зараз- це стильно, це круто, це якісно. Молодці, продовжуйте в тому дусі";

"Молодці хлопці, що не рік то кращий рівень саунду";

"Чекаю на новий концерт, для мене це буде сьомий ))) Дякую за чудову пісню і відеороботу. Ви надихаєте!﻿";

"Дякую! Коли слухаєш цю пісню хочеться жити, любити та творити";﻿

"Дякую Вам, Антитіла, за таку сучасну і якісну Українську музику";﻿

"Дуже гарна пісня з таким сильним посилом. Дякую вам за вашу творчість﻿", - пишут фаны.

Скриншот комментариев (youtube.com/Антитіла)

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