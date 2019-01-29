Будинок Флінстоунів і політ на дельтаплані: Антитіла вразили новим кліпом

Відео: Антитіла - Вірила (youtube.com/Антитіла)

Українська група Антитіла презентувала новий відеокліп на пісню "Вірила", яка стала четвертим синглом нового альбому Hello.

Зазначається, що в основу відео закладена ідея, яка резонує в кожному. Щоб реалізувати задумане, Антитіла подолали шлях у десять тисяч кілометрів. Зйомки проходили в Україні та Португалії: поблизу Лісабона і біля міста Фафе.

Серед локацій, що привертають увагу, опинився і кам'яний будинок Casa do Penedo, або "Будинок Флінстоунів". Він входить в топ-10 найбільш неординарних споруд світу. Його унікальність полягає в тому, що будинок має вигляд скелі і стоїть на вершині пустельного пагорба, а стінами для нього служать величезні валуни.

Фото: (прес-служба Антитіла)

В Україні були відзняті сцени в столярній майстерні. Художник-декоратор Віктор Бучковський спеціально створив цю локацію для зйомок кліпу.

У кліпі також задіяний дельтаплан - причому в Португалію Антитіла привезли справжній навчальний дельтаплан "УТ", створений ще в 1978 році. Дублер головного героя Дмитро Хаїт ризикнув без парашута зробити кілька польотів над Атлантичним океаном, завдяки чому глядачі зможуть насолоджуватися красивими кадрами та краєвидами з висоти пташиного польоту.

Фото: (прес-служба Антитіла)

За задумом фронтмена групи Тараса Тополі вперше всі музиканти гурту не грали на інструментах, а командою йшли і співали на камеру. Адже пісня "Вірила" - це чоловіча посвята жінці.

"Ідея пісні виникла приблизно рік тому, коли ми на студії завершили роботу над піснею "Лови момент", увійшли в новий осінній музичний сезон і в черговий раз зібралися в студії працювати над майбутнім альбомом. Ми повернулися до демо версії цієї пісні. У мене в голові виникло кілька мелодій і одну з них ми записали, а слів ще не було. І ось в поїзді до Варшави я прослухав майбутню пісню, мабуть, разів сто, виникало багато ідей, метафор. Але найсильніша - про віру жінки в свого чоловіка, коханої у коханої, мами до сина. Саме тому ця тема стала ключовою. Це одна з найбільш чоловічих пісень в репертуарі гурту Антитіла. Це звернення від нас музикантів чоловіків до дружин, це звернення від нас як синів до своїх мамам і це звернення до всіх жінок України з одним простим слоганом: ми, чоловіки, здатні на неймовірні речі, долати перешкоди, здатні підніматися з колін і йти вперед і згорнути гори, якщо ми знаємо, що поруч йде жінка, яка вірить в нас, і цей меседж стосується, я впевнений, не тільки музикантів гурту Антитіла, але і власне всіх чоловіків країни", - ділиться Тарас Тополя.

Фото: (прес-служба Антитіла)

Шанувальники дуже позитивно оцінили нову відеороботу колективу і поділилися своїми враженнями в коментарях.

"Люди в чорному) дуже гарна пісня, аж мурашки по шкірі) спасибі)";

"Як на мене, Антитіла піднімають планку української музики. Постійно прогресують і виходять на новий рівень.І вже іншим потрібно на них рівнятись. Антитіла зараз - це стильно, це круто, це якісно. Молодці, продовжуйте в тому дусі";

"Молодці хлопці, що не рік то кращий рівень саунду";

"Чекаю на новий концерт, для мене це буде сьомий ))) Дякую за чудову пісню і відеороботу. Ви надихаєте!";

"Дякую! Коли слухаєш цю пісню хочеться жити, любити і творити";

"Дякую Вам, Антитіла, за таку сучасну і якісну Українську музику";

"Дуже гарна пісня з таким сильним посилом. Дякую вам за вашу творчість", - пишуть фани.

Скріншот коментарів (youtube.com/Антитіла)

Нагадаємо, ALEKSEEV презентував пронизливий кліп-сповідь про пережиті почуття.

Ми також повідомляли, що Ольга Горбачова в новому кліпі розповіла історії найкращих жінок у світі.

До речі, кліп-"рекордсмен" Аріани Гранде звинуватили в плагіаті.