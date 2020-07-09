Довгоочікуване перемир'я: Анджеліна Джолі і Бред Пітт залагодили конфлікти за допомогою сімейної терапії

Анджеліна Джолі (фото: колаж РБК-Україна)

Пара вирішила питання опіки над дітьми

Анджеліна Джолі і Бред Пітт – мабуть, найбільш обговорювана пара шоу-бізнесу. 45-річна актриса і 56-річний голлівудський серцеїд не перебувають у шлюбі без малого 4 роки. Але розмови про їхні стосунки не вщухають. Основним джерелом чуток і пліток є неймовірно складний процес розлучення колишніх коханих, а ще незалагоджений конфлікт з приводу виховання дітей. Анджеліна хотіла домогтися того, щоб єдиним опікуном була вона. У той час як Бред також не бажав миритися з таким станом речей. В результаті все затягнулося на довгі роки ворожнечі.

І ось нарешті світло в кінці тунелю – пара прийшла до угоди. За словами джерела, наближеного до голлівудських зірок, Джолі і Пітт взяли довгоочікуване рішення. Причому мирним шляхом. «Їм потрібна була допомога у вирішенні питань, пов'язаних з опікою. Діти стали старшими, тому питання разлучення батьків зараз стоїть не так гостро. Їм знадобилося багато годин сімейної терапії, щоб прийти до того, що у них є зараз», – ділиться інсайдер.

Свою роль зіграло і сусідство пари – як відомо, будинки екс-подружжя знаходяться недалеко один від одного. Таким чином, діти можуть відвідувати особняк Бреда, коли хочуть. Сам актор обожнює проводити час зі своїми дітьми, ставши, на думку знайомих голлівудського секс-символу, набагато більш спокійним і щасливим.

До речі, нещодавно про стосунки з Бредом розповіла і Дженніфер Еністон, з якою Пітта постійно «зводить» преса. В інтерв'ю з Опрою Уінфрі, що спливло в пресі днями, актриса відверто розповіла про труднощі, з якими їй довелося зіткнутися. Особливо важливим вона назвала перебування на очах у мільйонів фанатів. «Наш шлюб був повністю створений засобами масової інформації. Але все, що люди бачать – це червона доріжка. Вони не бачать нас у реальному житті, коли ми робимо звичайні речі».