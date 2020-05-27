Довгоочікувана колаборація: Michelle Andrade і Артем Пивоваров випустили спільний ремікс

Michelle Andrade і Артем Пивоваров випустили спільний ремікс

Трек уже доступний на всіх музичних майданчиках країни

27 травня Артем Пивоваров і Michelle Andrade презентували ремікс на сингли «Дом» і «PROUD». Час самоізоляції став часом креативу та експериментів. Під хвилю творчих експіріансів потрапили Артем і Michelle, створивши першу колаборацію. Тизером спільної роботи PROUD/Дом послужило домашнє відео артистів у соцмережах, яке викликало схвальні відгуки їхніх слухачів.

«Після отримання безлічі позитивних відгуків на нашу домашню колаборацію з Мішель, ми захотіли зробити щось ще. Вже сьогодні ви можете почути ремікс на наші пісні «Дом» і «PROUD». На мою думку, цей трек став «ковтком повітря», в ньому сенс наших пісень лише посилився », – розповів Артем.

«Ми зрозуміли, що об'єднання« PROUD »і« Дом »наповнить обидві пісні новими меседжами. У цьому реміксі ми красиво звучимо і по-особливому розкриваємося», – поділилася Michelle.

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Автор: Lite