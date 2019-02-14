"Довго чекала": Огнєвич заінтригувала фанів фото у весільній сукні

Шанувальники гадають, виходить заміж співачка або ж це просто кадр з фотосесії
Известная украинская певица Злата Огневич, которая блеснула стильным образом на Ukrainian Fashion Week, взбудоражила своих поклонников неожиданным снимком. На своей страничке в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она запечатлена в пышном белом свадебном платье.
Судя по заднему фону, кадр был сделан в магазине или примерочной.
"Долго ждала этого момента. Скоро Вы все узнаете", – заинтриговала фанов еще больше исполнительница.
Фото: Злата Огневич (instagram.com/zlata.ognevich)
Снимок вызвал настоящий ажиотаж среди подписчиков Златы - они активно гадают, является ли это объявлением о скорой свадьбе певицы или же просто часть фотосессии. В любом случае, многие поздравляют Огневич и отмечают, что ей очень идет это платье и она выглядит, как принцесса.
"Злата! Похоже, в этот раз ты не шутишь...";
"Неймовірна! Щастя Вам!";
"Прям диснеевская принцесса";
"Заручини в День Святого Валентина";
"Ты выходиш замуж? и за кого если не секрет?";
"Какая ты красивая";
"Даже если это окажется не ваша свадьба, все равно вы прекрасны в этом платье";
"Яка ж Ти чарiвна все-таки!!!";
"Лучше не фотосессия, а настоящая невеста, искреннего женского счастья!!!" - пишут фолловеры артистки.
Скриншот комментариев (instagram.com/zlata.ognevich)
Напомним, ранее Злата Огневич рассказала об особеннстях отдыха на Бали и показала яркие отпускные фото.
Кстати, Злата Огневич поделилась удивительной новогодней историей.