Дуже довго не вірила: Дана з Холостяк-10 вразила образом нареченої і своїм визнанням

Фото: Дана з Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Дівчина відверто поділилася своїми почуттями

Вже в цю п'ятницю, 22 травня, відбудеться довгоочікуваний фінал романтичного реаліті Холостяк 10 - головний герой Макс Михайлюк нарешті назве ім'я дівчини, яка змогла завоювати його серце. Нагадаємо, що в минулого 11 випуску проекту холостяк показав учасницям рідне місто Одесу і познайомив зі своїми батьками. У підсумку шоу покинула Віка, а боротьбу продовжили Дана Оханська і Даша Ульянова.

До речі, Дана раніше прокоментувала висловлену Максом думку, що у спілкуванні з батьками вона вела себе "дуже правильно". і зазначила, що при першій зустрічі завжди є стриманість і потрібно вміти вести себе відповідно до ситуації.

А в новій публікації у своєму Instagram дівчина з усіх боків продемонструвала свій ефектний образ з крайньої Церемонії троянд, в якій вона з'явилася у сукні, що нагадує весільну. Білосніжний наряд на бретельках вигідно підкреслив пишний бюст красуні і її стрункі форми. Наряд декорований срібними паєтками в районі вирізу на грудях і спині, а його особливою родзинкою став довгий шлейф-накидка, що додає образу романтичності.

Фото: Дана з Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Дана доповнила образ бежевими босоніжки на шпильці, а волосся вклала в елегантну вечірню зачіску, залишивши кілька пасом біля обличчя. Макіяж вона зробила з акцентом на очі і чуттєві губи.

Фіналістка позувала з отриманої від холостяка трояндою і поділилася своїми емоціями напередодні фіналу.

"Фінал. Пам’ятаю, що не вірила. Дуже довго не вірила.⠀

В себе чи в нас, в себе і в нас - досі не знаю достеменно. ⠀

Просто не вірила. Але згодом впевненість з’явилася. З кожною новою трояндою, з кожним дотиком рук, з кожним поцілунком..." - відверто написала Дана.

Фото: Дана з Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Також красуня влаштувала фотосесію у своєму розкішному платті на сходах і зізналася, що хотіла б схожий наряд на своє весілля.

"Як буду виходити заміж, обов'язково оберу сукню з кейпом. Як вам мій образ на останній церемонії троянд?" - прокоментувала дівчина.

Фото: Дана з Холостяк-10 (instagram.com/dana_okhanska)

Підписники скупали Дану в компліментах і побажали їй удачі в фіналі.

шикарно! аристократично! вишукано! по-королівськи!!!

Немов богиня)))вишукано і елегантно,дуже пасує такий стиль!!!

Дійсно,як образ нареченої!

Ще лавровий вінок і як грецька богиня

На церемонії була найкрасивіша

Дуже гарна, просто нереальне і вам дуже личить

Дуже гарний образ,тобі ідуть такі сукні.Ти в цій сукні наче білосніжка.

Чарівно, ніжно, вишукано, тендітно...Цей образ був найкращим на цій церемої і взагалі один з найкрасивіших з усіх церемоній троянд.

Як же гарно

Зі всіх учасниць САМЕ ТИ МЕНІ найбільше припала до душі. Особлива, цікава,щира,можливо занадто відверта, альо в цьому твоя ізюминка. Ти не боїшся своїх емоцій та почуттів,вмієш чітко висловлювати свою позицію та думки,чого бракує іншим учасницям. Розумна,ввічлива інтелігентна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Віка з Холостяк-10 розповіла про рішення після розставання з Максом Михайлюком.

Автор: Марина Настевіч