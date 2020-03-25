Наш доктор: син Осадчої і Горбунова "визначився" з майбутньою професією

Катя Осадча та Юрій Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Осадча та Горбунов розчулюють розвагами з сином

Катя Осадча та Юрій Горбунов, як і інші українські селебрітіс, знаходяться на домашній самоізоляції через карантин. Зіркова пара телеведучих найбільш активно закликає відповідальності поставитися до свого здоров'я і до здоров'я своїх оточуючих. І без особливої потреби на вулицю не виходити, особливо в людні місця. Зазначимо, що попередньо карантин триватиме до 3 квітня. Однак не виключено, що його можуть продовжити! Так що зоряним батькам, що тимчасово залишилися без роботи, доводиться проявляти максимальну винахідливість. Адже дітям нудно — їх потрібно чимось розважати.

Юрій і Катя намагаються хоч якось підтримувати інтерес на своїх Instagram-сторінках. Тому зіркова пара часто ділиться "хроніками карантину". Найчастіше це милі відео з сином. За минулий вечір зіркові батьки показали відразу кілька відео-фрагментів.

Скріншот: instagram.com/kosadcha

До прикладу, на одному з відео хлопчик спробував себе в "новій професії". Трирічний Ваня вирішив виступити в ролі лікаря. Хлопчик з іграшковим стетоскопом вирішив послухати батька. При цьому Юрій Горбунов з усією серйозністю поставився до "огляду".

"Шо скажеш?" — уточнює Горбунов. "Все добре", — відповідає малий. До речі, це ледь не вперше, коли фолловери Каті змогли почути також голос її сина. А от обличчя малюка зіркові батьки так і не зважилися показувати.

"Наш домашній лікар", — лаконічно підписала відео Осадча.

Відео: youtube/ Glam Wish

На іншому відео вже фігурує зіркова мама. Ведуча "Світського життя" з Ванею ліпить різні фігурки з декоративного пластиліну з блискітками. Ваня намагається зліпити ракети, зірки, НЛО і т. д.

Також хлопчик дебютував на сторінці свого батька в мережі Tik Tok. Горбунов записав цікаве відео, чергуючи себе з сином. Горбунов з Ванею виконують перекиди на ліжку.

Нагадаємо, раніше Горбунов та Осадча потішили смішним розвагою з сином.