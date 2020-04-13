Догулялась: Тоня Матвієнко зізналася, як батько відреагував на її ранню вагітність

Ексклюзивно для рубрики «Зіркові тати» програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» відома співачка Тоня Матвієнко відкрила завісу особистого життя. У відвертому інтерв’ю зірка розповіла про одного з найважливіших чоловіків життя – татка, а той у свою чергу зізнався, через що може гримнути на доньку і як підтримує її в складних ситуаціях.

Усі знають її маму, але й тато у Тоні Матвієнко непростий. Петро Гончар на власному досвіді знає, як це – бути чоловіком народної артистки Ніни Матвієнко і батьком відомої співачки. Чоловік зізнається – звик до такого життя і знаходить у ньому купу плюсів. Донечку любить, але був нелегкий момент, коли чоловік пожалкував, що дозволяв доньці все, чого б та не забажала. Бо коли Тоні виповнилося 17-ть років, вона шалено закохалася і, з необережності, завагітніла.

«Ну мама відразу дуже гарно віднеслася, а тато такий: «Догулялась!» Потім заспокоївся, прийшов, обійняв мене, а вже зранку мені фреш у ліжко приніс», – згадує співачка Тоня Матвієнко в програмі «Ранок з Україною».

Тоді Петро дуже переживав за доньку. Але заспокоївся у той момент, коли впевнився – Тоня щаслива і в неї все чудово виходить. Саме тоді батько став для співачки не лише наставником і порадником, а й найкращим другом. Йому першому вона розповіла, що хоче розлучитися.

«Весь час казала мені, що розлюбила і не може так жити, я казав, що у будь-який час двері нашого будинку відкриті», – розповів батько Тоні Матвієнко Петро Гончар.

Тоня повернулася додому. І почала нове життя і нову кар’єру. Коли Матвієнко сиділа в декреті, здобула перспективну спеціальність – піарник. Але пропрацювавши кілька років, зрозуміла – це не її. І повернулася до музики, отримала музичну освіту, а згодом стала солісткою камерного оркестру. На початку музична кар’єра Тоні йшла не дуже гладко. А у пресі ще й постійно розпускали чутки про її особисте життя. Після роману Тоні з тоді ще одруженим Арсеном Мірзояном чого тільки не писали. Петро Іванович не вірив жодним образливим заголовкам про доньку. Він завжди знав – вона найвідкритіша, найщиріша людина у світі і не здатна на підступність.

«Я все списую на кохання. І, мені здається, тут тільки серце вирішує, – коментує Петро Гончар в ефірі каналу «Україна». І додає, він знає, як витягнути доньку із непростих ситуацій. – Можу сваритись, коли вона падає духом, плаче – от тоді можу її сварити. Ну, звичайно, як сварюсь, вмовляючи, що треба триматися, переживемо, все буде окей. Буває моментами можу гримнути до істерики».

Співачка ж зауважує – такі ситуації їй часто допомагали. І хоча всі завжди порівнюють Тоню з її мамою, Ніною Митрофанівною, співачка зізнається – насправді вона більше схожа на тата. І дуже цим пишається!