"Наздоженемо медову відпустку": Потап поділився планами на відпочинок з Каменських

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Відразу після весілля молодята провели тиждень в Туреччині

Потап і Настя Каменських, які зіграли пишне весілля 23 травня, були змушені перервати свій медовий місяць раніше часу через робочий графік. Зазначимо, що після церемонії молодята вирушили до Туреччини, де насолоджувалися відпочинком на пляжі і гастрономічними вишукуваннями - продюсер навіть зізнався, що трохи погладшав після цього. В інтерв'ю "Світському життю" Потап зізнався, що вони з Настею планують ще раз відправитися відпочивати.

За словами артиста, знову вийде вирватися не більше ніж на тиждень.

"Плануємо тиждень відпочити десь за кордоном, але ми багато чого собі не дозволяємо, тому що треба бути у формі", - зізнається він.

Фото: Настя Каменських і Потап провели медовий місяць у Туреччині (instagram.com/kamenskux)

Він також розповів, чому в перший раз вони вибрали для відпочинку саме Туреччину.

"Дуже класно провели час і не пошкодували, що вибрали саме цю країну, оскільки вона близько, летіти дві години, а часу було дуже мало, тому що щільний концертний графік, як у мене, так і у Насті. Ми наздоженемо нашу медову відпустку", - розповів продюсер.

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Також він вперше прокоментував чутки про вагітність Насті, які активно гуляють в мережі та ЗМІ. Кожен знімок співачки уважно розглядається на наявність животика - і він нерідко "знаходиться". Потап висловився дещо неоднозначно - не спростував і не підтвердив цю інформацію.

"Хай вдивляються, така робота у вас, журналісти", - заявив новоспечений чоловік.

Зазначимо, що у Потапа вже є 10-річний син Андрій від першого шлюбу з Іриною Горовою.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, Потап розчулив романтичним фото з Настею Каменських. Щасливе подружжя із задоволенням діляться в мережі спільними фото, часом навіть вельми пікантними.

Також повідомлялося, що Настя Каменських стала одним з членів журі нового сезону популярного шоу "X-Фактор" на каналі "СТБ" і приголомшила глибиною декольте на зйомках проекту.