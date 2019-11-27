Вихід доньки і неочікувана темрява: Арсен Мірзоян "запалив" Київ концертом на підтримку альбому "Інгредієнт"

Арсен Мірзоян з концертом у Києві

Співак відіграв двогодинний концерт у Національному палаці “Україна”

Вихід п’ятого ювілейного альбому артист відсвяткував аншлагом на головному концертному майданчику країни. Київ першим почув наживо прем'єру пісні "Іграшкова зброя" — єдиний дует в новому альбомі, разом з Олегом Собчуком, фронтменом гурту “СКАЙ”.

Глядачі з захватом сприймали новий матеріал артиста, над яким Мірзоян працював два роки. Не обійшлось і без зворушливих моментів: на пісні “Незнайомці” неочікувано на сцену вибігла з квітами маленька донька артиста Ніна.

Загалом сет-лист столичного концерту складався з 20 композицій, серед яких і пісні, які вже стали хітами: “Джеральдіна”, “Можеш як”, “Ідіоти”.

Приємним сюрпризом для прихильників співака стала поява на сцені гітариста гурту “Океан Ельзи” Владіміра Опсениці. Разом з основним складом музикантів він акомпонував Арсену у пісні "Інспектор Час". Зазначимо, Владімір брав участь у запису двох останніх платівок співака — “Інгредієнт” та “Слова і ноти”.

Наприкінці пісні на сцені та у залі раптово зникло світло. Неочікувана темрява здивувала глядачів. “Ми хотіли показати як закінчується час”, – пояснив Арсен.

Серед гостей вечора помітили Злату Огневич, Олега Собчука, Олександра Положинського, Владіміра Опсеніцю, Милоша Елича (Океан Ельзи), а також Ніну Митрофаніву Матвієнко з онукою — донькою співака та Тоні Матвієнко Ніною, яка знялася у новому кліпі Арсена.

Кульмінацією концерту стало виконання на біс пісень “Незнайомці”, Geraldine та “Бувай, малий” з шаленими танцями у залі.

Нагадаємо, буквально днями Арсен Мірзоян показав любов космічного масштабу в новому кліпі "Незнайомці".