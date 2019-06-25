Дочка Віри Брежнєвої похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Кіперман засвітила струнку фігуру

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман дуже схожа на маму. Зовнішню ідентичність артистки і юної красуні неодноразово відзначали шанувальники зірки, називаючи 18-річну дівчину копією зіркової матері. Соня не тільки схожа на Віру рисами, але і може похвалитися такими ж формами, як у виконавиці, особливо це впадає в очі на пляжних кадрах. Одне з таких фото з'явилося на сторінці дочки Брежнєвої в Instagram.

Соня позує в бікіні, демонструючи у всій красі плавні вигини і переходи її модельної фігури. Вона доповнила пляжний лук окулярами в "леопардовій" оправі.

Судячи з підпису до ефектного кадру англійською мовою, попередній знімок Соні в купальнику був видалений без пояснення причин, тому їй довелося публікувати ще одне пляжне фото, чим дівчина несказанно порадувала підписників.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Можливо, вони не видалять і це", - залишила вона красномовну і лаконічну підпис під жарким фото.

Зовнішній вигляд юної красуні привів у захват її фоловерів. Вони не скупилися на компліменти, нахвалюючи фігуру доньки зірки.

"Соняша, красива!", "Абсолютно розкішна!", "Ти така ідеальна!", "Сонь, ти прекрасна", "Красива фігура", "Ось це так!" "Яка худенька ! Поділися секретом", "Соня, ця тож вау, вау. Ти красоточка просто", - не стримували себе захоплені коментатори.

Скріншот коментарів

У сторіз Соня опублікувала ще один не менш гарячий знімок. Вона позує в басейні, виринувши на половину з води і спершись на бортик, а також підставивши обличчя сонцю.

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

До речі, Віра Брежнєва спеціально літала в США на випускний старшої доньки Соні. Співачка затрималася на кілька днів в країні, і провела час з улюбленою дівчинкою.

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої полонила мережу ефектним образом в короткому топі.