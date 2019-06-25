ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дочка Віри Брежнєвої похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.06.2019 - 09:47
Дочка Віри Брежнєвої похвалилася ідеальною фігурою в бікіні
Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

Соня Кіперман засвітила струнку фігуру

Старша дочка Віри Брежнєвої, Соня Кіперман дуже схожа на маму. Зовнішню  ідентичність артистки і юної красуні неодноразово відзначали шанувальники зірки, називаючи 18-річну дівчину копією зіркової матері. Соня не тільки схожа на Віру рисами, але і може похвалитися такими ж формами, як у виконавиці, особливо це впадає в очі на пляжних кадрах. Одне з таких фото з'явилося на сторінці дочки Брежнєвої в Instagram.

Соня позує в бікіні, демонструючи у всій красі плавні вигини і переходи її модельної фігури. Вона доповнила пляжний лук окулярами в "леопардовій" оправі.

Судячи з підпису до ефектного кадру англійською мовою, попередній знімок Соні в купальнику був видалений без пояснення причин, тому їй довелося публікувати ще одне пляжне фото, чим дівчина несказанно порадувала підписників.

Дочка Віри Брежнєвої похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

"Можливо, вони не видалять і це", - залишила вона красномовну і лаконічну підпис під жарким фото.

Зовнішній вигляд юної красуні привів у захват її фоловерів. Вони не скупилися на компліменти, нахвалюючи фігуру доньки зірки.

"Соняша, красива!", "Абсолютно розкішна!", "Ти така ідеальна!", "Сонь, ти прекрасна", "Красива фігура", "Ось це так!" "Яка худенька ! Поділися секретом", "Соня, ця тож вау, вау. Ти красоточка просто", - не стримували себе захоплені коментатори.

 

Скріншот коментарів

У сторіз Соня опублікувала ще один не менш гарячий знімок. Вона позує в басейні, виринувши на половину з води і спершись на бортик, а також підставивши обличчя сонцю.

Дочка Віри Брежнєвої похвалилася ідеальною фігурою в бікіні

Фото: Соня Кіперман (instagram.com/sonyaxkiperman)

До речі, Віра Брежнєва спеціально літала в США на випускний старшої доньки Соні. Співачка затрималася на кілька днів в країні, і провела час з улюбленою дівчинкою.

Нагадаємо, що дочка Віри Брежнєвої полонила мережу ефектним образом в короткому топі.

Ніжна принцеса: Віра Брежнєва в розкішному вбранні здивувала новиною "Хто носить мамині речі?" Віра Брежнєва зворушила грецькими канікулами з донькою
Новини України Віра БрежнєваСоня Киперман
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся