Дочка – в батька, син – в матір: Кетрін Зета-Джонс захопила красою вже дорослих дітей

Кетрін Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Зірка відправила дітей на навчання

Кетрін Зета-Джонс опублікувала нове фото своїх дітей. Керіс і Ділан Дуглас зняті на тлі води, мокрі після купання. Таким літнім атмосферним кадром голлівудська актриса вирішила попрощатися з літом. «Літо офіційно закінчилося в нашій родині. Сьогодні наші дорослі діти повертаються до навчання. Іншими, безпрецедентними способами. Я люблю вас обох... І всіх дітей. Знання – ключ до життя. Так що боріться. Це теж пройде», – написала вічно молодоая дружина Майкла Дугласа.

Нове фото дітей Кетрін Зета-Джонс і Майкла Дугласа (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Шанувальники не змогли пропустити таке фото. Тим більше що Кетрін давно не показувала дітей, і вони дійсно помітно подорослішали. Вони почали обговорювати, на кого схожі Керіс і Ділан, прктично одноголосно визнавши: дівчинка – копія тата, а хлопчик пішов у матір. Не обійшлося і без компліментів їх знаменитій маим, яка до цих пір не дає спокою численним шанувальникам через свою дивовижну красу.

«Прекрасне фото! Люблю вас обох», «Син виглядає, як мати, дочка пішла в батька», «У них така гарна мама», «Мило», «Я бажаю, щоб обох ваших дітей супроводжував успіх у навчанні», «Чудово фото», «Твої діти просто прекрасні», «Що за чудове фото!», «Гарні діти, Бог благословив», «О боже, як же вони красиві»...

В сім'ї Кетрін і Майкла давно панує ідилія (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Нагадаємо, 50-річна Кетрін Зета-Джонс і 75-річний Майкл Дуглас приділяють багато уваги своїй сім'ї. Актори одружилися в 2000-му році і пройшли через безліч випробувань. Так що тепер не намагаються проводити якомога більше часу в компанії 20-річного Ділана і 17-річна Керіс, насолоджуючись теплою обстановкою.