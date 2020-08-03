Дочка Олі Полякової з гіпсом на нозі вперше показала обличчя бойфренда

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Під час прогулянки по місту дівчина зламала палець на нозі

Старша дочка співачки Олі Полякової Маша в свої 15 років успішно розвиває власний блог і в цілому вже досить публічна і популярна. Дівчина не приховувала, що у неї є хлопець, однак не ділилася ніякими подробицями. Тепер же вона вперше показала в мережі обличчя коханого, виклавши спільні фото з ним в Instagram.

Причому приводом для цього стала отримана Машею травма - під час прогулянки по вечірньому місту з коханим вона примудрилася зламати палець на нозі. Їй довелося звернутися в лікарню, де дочці артистки наклали на праву ногу гіпс. Бойфренд весь цей час був поруч і підтримував дівчину, а також катав її на візку по коридорах лікарні.

Маша Полякова розсекретила свого коханого (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Всі ці пригоди Полякова-молодша зафіксувала на фото, які і показала шанувальникам. Як саме вона травмувалася, вона розкривати не стала.

"А все так добре починалося 31.07.2020 - 1.08.2020", - підписала кадри юна блогерша.

Маша Полякова зламала палець на нозі і показала фото з лікарні (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Фолловери бажають Маші скоріше одужувати та розчулюються турботливості її коханого.

Мої зайчики. І в горі і в радості

які ж ви буськи просто

прикро

Я вкраду твого хлопця він мені подобатися

Маша, видужуй

Добре хоч хлопець турботливий поряд всі вилікується

найкраща

Бідолаха, одужуй!

Ставлю лайк за турботу ніжність у фото . Здоров'я

Видужуй красуня!

Нехай все проходить швидше і танцювати!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що стосунки пари зав'язалися під час карантину і спілкувалися вони в основному по мережі. Зіркова мама Маші Оля Полякова раніше розповідала в прямому ефірі, що поки не знайома з хлопцем дочки, проте не проти їхніх стосунків і навіть вчила її цілуватися.