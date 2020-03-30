Вона мені як дочка: Ірина Білик розповіла про наречену свого сина

Ірина відповіла, як ставиться до обраниці 20-річного сина
Страх відпустити дитину в доросле життя знайомий більшості батьків, Ірина Білик і Павло Зібров не виняток. Як ставляться до других половинок своїх дітей, артисти розповіли в програмі «Зірковий шлях» на каналі «Україна».
Ірина Білик зуміла відпустити свого сина, розуміючи, що так йому буде краще.
«Він на сьогоднішній день навчається в університеті, скоро його закінчить», - поділилася співачка.
Що стосується особистого життя, то у сина вже серйозні стосунки, і він подумує про одруження. Ірина Білик дуже пишається, що сьогодні Гліб сам приймає рішення.
«Аліса така добра і гарна дівчинка. Вона мені як дочка, - зізналася співачка. - Я б могла з нею ужитися. Але вони не хочуть. Гліб і Аліса такі волелюбні діти! Їм подобається зовсім інше життя, ніж те, до чого ми звикли».
Ірина Білик із сином Глібом
І поки співачка радіє самостійним рішенням сина і його відносинам з коханою дівчиною, її колега, Павло Зібров, не готовий відпускати дочку у вільне плавання.
«Коли дочка починає дорослішати і розквітає, то для кожного тата це складний період, - сказав співак. - Кавалери шикуються у чергу».
Дочка популярного співака зустрічається зі своїм молодим чоловіком вже 4 роки.
«Я знаю Андрія і його сім'ю 18 років, - сказав Павло Зібров. - Він наш. Треба, щоб діти жили окремо і приходили в гості. Ми до них, а вони до нас. Однозначно».