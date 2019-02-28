Дочка Олени Кравець зробила зізнання і показала, чому зникла з соцмереж

Дівчина нещодавно перестала вести активне життя в Instagram, що змусило похвилюватися шанувальників

Дочь украинской пародостки и актрисы Елены Кравец из Студии "Квартал 95", которая совсем недавно отметила свое шестнадцатилетие, все реже балует своих друзей и поклонников новыми публикациями в соцсетях. И если, еще год назад девушка довольно часто выставляла в Instagram снимки, сделанные во время путешествий (в Машином блоге есть фото из Лондона, Нью-Йорка, Риги, Парижа и других городов), а также видео своих занятий танцами, то в последнее время публикаций становится все меньше.

Однако, недавно Маша все же опубликовала редкий кадр, который подписала довольно загадочно.

Фото: Поклонники отмечают, что Маша просто копия своей звездной мамы (instagram.com/ma_kravets)

"Я смотрю на тебя. Ты - все, что я вижу …" - написала на английском девушка на своей страничке, но не уточнила кому она посвящает свое признание.

Фото сделано в комнате, похожей на учебную аудиторию, а Маша на нем в белой рубашке и без макияжа. Похоже на то, что девушка сейчас посвящает себя учебе и вести активную жизнь в соцсетях у нее совсем нет времени.

Подписчики позитивно прокомментировали публикацию, они отметили красоту Маши и ее бездонные голубые глаза, а также попросили делать побольше фото, например в купальнике. На что Маша ответила, что в будущем обязательно сделает такие кадры.

Стоит отметить, что мама Маши - звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец, недавно похвасталась перед подписчиками в Instagram танцевальными талантами своей дочери и опубликовала несколько видео с зажигательными танцами коллектива, в котором занимается Маша, и поблагодарила педагога-хореографа за отличную роботу.

16-летняя Маша – старший ребенок в семье Кравец, помимо которой у шоувумен есть еще двойняшки Катя и Иван. Стоит отметить, что Мария поразительно похожа на звездную маму внешне.

Ранее Елена Кравец рассказала, как отправляла своих детей-двойняшек в детский сад.